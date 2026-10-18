SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Allo Stadium.
19 ottobre 2026 alle 00:23

la cos Va sotto, rimonta e poi cede al trastevere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trastevere 3

Cos 2

Trastevere (4-4-2) : Semprini; Malvestuto, Macerata, Falilò, Ciucci, Giordani, Morano (37’ st Celli), Crescenzo, Vaccà (27’ st Icardi), Miola (21’ st Drisaldi), D. Iacoponi. In panchina Cavazza, Gilardini Montani, R. Iacoponi, Fatati, Pacetti, Lilli. Allenatore Stefano Tajarol.
Costa Orientale Sarda (3-4-3) : Xaxa; Anedda (1’ st Meneghini), Mikhaylovskiy, Demarcus, Arboleda, Murgia, Feola (35’ st Intinacelli, 41’ st Morrone), Ponzo (39’ st A. Loi), De Luca, Ghia, Odianose (21’ st Martins). In panchina Floris, Callegari Torre, Cabiddu, Congiu. Allenatore Francesco Loi.
Arbitro : Palmisano di Saronno.
Reti : pt 40’ Crescenzo; st 6’ (r) Murgia, 12’ Demarcus, 15’ Falilò, 34’ (r) Crescenzo.

Note : espulso al 4’ st Malvestuto (doppia ammonizione). Ammoniti Odianose, Ghia, Arboleda.

Roma. La Cos spreca la superiorità numerica e il vantaggio e il Trastevere in dieci ribalta la partita: per i sarrabesi-ogliastrini è la quarta sconfitta stagionale. Dopo un avvio equilibrato, al 29’ Morano trova l’esterno della rete e al 34’ Odianose brucia Giordani sul cross di Ghia ma alza la girata. Al 40’ Xaxa devia in laterale il diagonale di Iacoponi; sulla rimessa, dopo una mischia, il portiere respinge corto e Crescenzo di testa lo scavalca per l’1-0.

La ripresa si apre con l’episodio chiave: al 4’ Malvestuto trattiene Odianose, rigore e secondo giallo. Murgia spiazza Semprini, al 9’ Ghia colpisce la traversa e al 12’ Demarcus completa il sorpasso con un destro al volo dall’interno dell’area. La Cos però non chiude: al 15’ Falilò pareggia con un rasoterra nell’angolino, al 23’ Martins sciupa da pochi passi e poco dopo Semprini compie un miracolo su Ponzo. Al 34’ Ponzo atterra Ciucci e Crescenzo dal dischetto firma la doppietta del 3-2. Nel recupero Martins anticipa Semprini ma la palla esce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 