la cos Va sotto, rimonta e poi cede al trastevere 

Trastevere 3

Cos 2

Trastevere (4-4-2) : Semprini; Malvestuto, Macerata, Falilò, Ciucci, Giordani, Morano (37’ st Celli), Crescenzo, Vaccà (27’ st Icardi), Miola (21’ st Drisaldi), D. Iacoponi. In panchina Cavazza, Gilardini Montani, R. Iacoponi, Fatati, Pacetti, Lilli. Allenatore Stefano Tajarol.

Costa Orientale Sarda (3-4-3) : Xaxa; Anedda (1’ st Meneghini), Mikhaylovskiy, Demarcus, Arboleda, Murgia, Feola (35’ st Intinacelli, 41’ st Morrone), Ponzo (39’ st A. Loi), De Luca, Ghia, Odianose (21’ st Martins). In panchina Floris, Callegari Torre, Cabiddu, Congiu. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Palmisano di Saronno.

Reti : pt 40’ Crescenzo; st 6’ (r) Murgia, 12’ Demarcus, 15’ Falilò, 34’ (r) Crescenzo.

Note : espulso al 4’ st Malvestuto (doppia ammonizione). Ammoniti Odianose, Ghia, Arboleda.

Roma. La Cos spreca la superiorità numerica e il vantaggio e il Trastevere in dieci ribalta la partita: per i sarrabesi-ogliastrini è la quarta sconfitta stagionale. Dopo un avvio equilibrato, al 29’ Morano trova l’esterno della rete e al 34’ Odianose brucia Giordani sul cross di Ghia ma alza la girata. Al 40’ Xaxa devia in laterale il diagonale di Iacoponi; sulla rimessa, dopo una mischia, il portiere respinge corto e Crescenzo di testa lo scavalca per l’1-0.

La ripresa si apre con l’episodio chiave: al 4’ Malvestuto trattiene Odianose, rigore e secondo giallo. Murgia spiazza Semprini, al 9’ Ghia colpisce la traversa e al 12’ Demarcus completa il sorpasso con un destro al volo dall’interno dell’area. La Cos però non chiude: al 15’ Falilò pareggia con un rasoterra nell’angolino, al 23’ Martins sciupa da pochi passi e poco dopo Semprini compie un miracolo su Ponzo. Al 34’ Ponzo atterra Ciucci e Crescenzo dal dischetto firma la doppietta del 3-2. Nel recupero Martins anticipa Semprini ma la palla esce.

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