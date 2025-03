La Cos torna a Loi e si prepara alla corsa salvezza 

Tertenia. Un solo punto nelle cinque partite esterne disputate nel girone di ritorno: continua il mal di trasferta per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G), sconfitta 3-1 domenica scorsa allo stadio “Francesca Gianni” di Roma dall’Atletico Lodigiani. Contro i biancorossi la squadra sarda, sulla cui panchina si è seduto nuovamente Francesco Loi dopo l’esonero di Sebastiano Pinna, ha tenuto solo per un tempo per poi crollare nella ripresa. Inutile il gol di Pinna nel finale.

Una pesante battuta d’arresto in uno scontro diretto per la salvezza e dunque con una posta in palio dal valore doppio. Ora la formazione è scivolata nuovamente al penultimo posto, dunque nella zona della retrocessione diretta. Tuttavia la classifica è cortissima e c’è ancora il tempo per risollevarsi. Al termine della stagione mancano otto incontri, cinque si giocheranno in casa e tre lontano dall’Is Arranas di Tertenia, casa della Cos. Proprio davanti alle mura amiche Rossi e compagni hanno cambiato marcia vincendo le ultime tre partite.

Il terzultimo posto, la zona playout, dista una lunghezza ed è occupato da un’altra formazione sarda, l’Ilvamaddalena, che domenica scorsa dopo due mesi ha ritrovato la vittoria ancora una volta in un derby (contro il Latte Dolce, mentre il 5 gennaio precedente aveva sconfitto l’Olbia). La salvezza diretta invece è a cinque lunghezze. Dalla decima alla penultima posizione ci sono sette punti, quindi può accadere di tutto. Purtroppo non c’è alcuna compagine sarde fuori dai giochi per la salvezza.

Gli uomini di Loi domenica ospiteranno la Paganese, che non vince in trasferta dall’undicesima giornata di andata. Un avversario difficile, impegnato nella corsa playoff. Seguirà la trasferta sul campo della Flagrea Puteolana, altra formazione che lotta per il vertice, prima delle due sfide interne con Olbia e Terracina. Sfide queste due ultime delicatissime, in quanto scontri diretti. L’Olbia ha appena raggiunto la zona salvezza, mentre i laziali sono ultimi. Infine ci saranno la trasferta col Savoia, la gara interna con la Cynthialbalonga, il match in casa col Gelbison e la trasferta con la Sarnese.

