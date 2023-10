la cos spicca il volo 

Ardea 0

Cos 2

Ardea : Giordani, Pacillo, Miola, Negro (34’ st Sbordone), Bruno, Viani, Costa, Mauro, Falilò, (22’ Barba), Limongelli, Carbone. In panchina Faraccio, Moreso, Pagliuso, Bonfili, Romano, De Martino. Allenatore Boccolini.

Cos : Tommasino, Piras, Bonu, Gallo, Cogotti, Scarafoni (15’ st Cossu), Demontis, Ladu, Naguel (38’ st Satta), Aloia (21’ st Nurchi), Gomes ( 15’ st Manca). In panchina Floris, Balbo, Cabiddu, Srra, Laconi. Allenatore Carta.

Arbitro : Dagiavà di Rovigo.

Reti : pt 6’ Cogotti; st 38’ Nurchi.

Note : espulso Pacillo, ammoniti Negro e Ladu.

Ardea. Vola la Cos Ogliastra Sarrabus che passa anche sul terreno dell’Ardea conquistando il secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Cavese. Un momento magico per la squadra di Francesco Loi (squalificato e sostituito in panchina da Antonio Carta), alla quarta vittoria consecutiva: 2-0 il risultato finale con i gol di Cogotti e del solito super bomber Sergio Nurchi che hanno steso i laziali con due vere delizie: Cogotti ha battuto il portiere avversario dopo appena 6’ di gioco, deviando di testa un pallone arrivato dalla destra; Nurchi ha firmato una delle sue solite magie, capitalizzando uno splendido assist di Demontis.

La partita

Una gara che la Cos ha tenuto in mano per quasi tutta la durata, dimostrando di attraversare un momento magico (grande condizione atletica e ottime trame di gioco): dopo 6’ gli ogliastrini sono passati in vantaggio: Cogotti ben servito in piena area ha staccato di testa col pallone che si è infilato alle spalle di Giordani. Il primo tempo non ha riservato altre particolari emozioni se non qualche conclusione da lontano dei laziali Pacillo, Miola e Limongelli. Bonu si è visto invece annullare il raddoppio per la Cos.

Il secondo tempo

Nella ripresa le occasioni le hanno create Costa per l’Ardea e Aloia per la Cos. Poi l’ingresso di Nurchi che non ha tardato a fare il suo solito gol domenicale: Demontis gli ha pennellato un pallone in piena area che il bomber non ha sbagliato.

RIPRODUZIONE RISERVATA