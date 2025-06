La Cos spera nel ripescaggio in D 

Costa Orientale Sarda, si chiude l’era Puddu: la società pronta al ripescaggio in Serie D. Non sarà Sebastian Puddu il direttore sportivo della Costa Orientale Sarda nella prossima stagione. La società sarrabese-ogliastrina ha annunciato la conclusione, di comune accordo, del rapporto professionale con il diesse. «Dopo cinque stagioni intense e ricche di sfide condivise», si legge nel comunicato ufficiale, «la società desidera esprimere profonda gratitudine a Sebastian Puddu per il lavoro svolto con serietà, competenza e spirito di collaborazione, contribuendo in modo significativo alla crescita del progetto sportivo della Costa Orientale Sarda». Che, intanto, presenterà domanda di ripescaggio in Serie D. Ancora incerta la guida tecnica: non è sicuro che Francesco Loi resti in panchina. Tra i nomi che circolano per la successione, spicca quello di Marcello Angheleddu, fresco di promozione in D con il Monastir, club che farà il possibile per trattenerlo anche nella prossima stagione.

Sempre in Serie D, il Latte Dolce mette gli occhi addosso ad Alessio Salvato, portiere classe 2001, reduce da una buona stagione al Magenta. In carriera ha vestito anche le maglie della Torres e del Castellon, in Spagna.

Nel campionato di Promozione, restano ancora molte le panchine vacanti. Il Selargius è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l’addio di Franco Giordano. Situazione simile per l’Atletico Cagliari, che ha salutato Tonio Madau (passato al Sant’Elena), e per la Villacidrese, che si è separata da Alberto Piras.

Colpo del San Vito: Umberto Festa torna nel Sarrabus dopo la parentesi al Castiadas. L’attaccante, protagonista nella promozione in Prima Categoria con il Decimo 07, vestirà la maglia biancoceleste. Il club sarà guidato ancora dall’allenatore Angelo Padiglia, artefice del miracoloso finale di stagione scorso con sei vittorie consecutive e una salvezza conquistata sul filo. Confermato anche Mattia Zinzula, pedina fondamentale con trascorsi in categorie superiori.

Il Decimo 07, invece, dovrebbe affidarsi a Riccardo Spini, con Alberto Melis ormai lontano dalla panchina. Il prossimo allenatore del Sestu dovrebbe essere Claudio Meloni, ex Cus Cagliari. Micheal Medda e Gianluca Marongiu potrebbero lasciare il Decimoputzu per accasarsi all’Uta guidato da Titti Podda. Grande interesse sul mercato per il portiere Tore Mereu, il centrocampista Ignazio Picciau e il fantasista Claudio Placentino. Disponibili anche l’attaccante cubano Daniel Scull e il difensore Bebo Palmas.

