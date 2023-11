La Cos si morde le mani  

Cynthialbalonga 0

Cynthialbalonga (4-4-2) : Silvestrini, Bigi, Capaldo (38’ st Fiorini), Falasca, Lisari, Albanese, Di Cairano (34’ st Zitelli), Luca Manca, Sartor, Doratiotto (24’ st Milani), Macari (24’ st Mancino). In panchina Fusco, Giordiani, Giora, Calzone, Cotugno. Allenatore Marco Mariotti.

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maresca, Piras, Scarafoni, Piredda (39’ st Satta), Demontis (31’ st Naguel), Ladu, Aloia (19’ st Nurchi), Cogotti, Gomez (27’ st Massimiliano Manca), Bonu, Gallo. In panchina Maurizio Floris, Serra, Laconi, Cossu, Zannini. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Benito Saccà di Messina.

Note : recupero 1’ pt e 5’ st.

Genzano di Roma. Al “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma il big match tra Cynthialbalonga e Costa Orientale Sarda termina senza reti. La squadra di Francesco Loi ha disputato una grande partita creando tantissime occasioni, sia nel primo sia nel secondo tempo, senza riuscire a concretizzare. Il portiere ospite Silvestrini è stato grande protagonista. Per Ladu e compagni si tratta del secondo pareggio consecutivo e ora il distacco dalla capolista Cavese, vittoriosa col Flaminia, è di tre punti. La Cynthia di Marco Mariotti, ex Torres, Carbonia e Nuorese, non pareggiava in casa da marzo.

Buona partenza della Cos, pericolosa in avvio con Gallo (deviazione ravvicinata non precisa) e Gomez (conclusione dal limite fuori dallo specchio). Al 12’ Doratiotto per i padroni di casa calcia dall’interno dell’area, Maresca blocca a terra. Al 25’ punizione di Ladu, Silvestrini respinge, sulla ribattuta Gomez non trova la via del gol. Al 35’ su azione di contropiede Silvestrini in uscita chiude lo specchio allo scatenato Gomez. Al 39’ conclusione di Bigi indirizzata verso l’incrocio dei pali, Maresca vola e salva. Nel finale di tempo Gomez dal limite spara alto.

Nella ripresa al 2’ Bonu impegna Silvestrini. Al 12’ l’ex Arzachena Luca Manca calcia dal limite, Maresca fa buona guardia. Al 16’ Demontis sfiora l’incrocio dei pali. Al 37’ occasionissima per la Cos ma Nurchi lanciato a rete viene ipnotizzato dall’ottimo Silvestrini. I sardi chiudono all’attacco: al 43’ Gallo, in proiezione offensiva, entra in area e calcia, palla di poco sul fondo. In pieno recupero punizione di Naguel dal limite, la palla scavalca la barriera ma trova un super Silvestrini che salva ancora.

