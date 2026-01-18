VaiOnline
Al Mazzella.
19 gennaio 2026 alle 00:25

La Cos si impone a Ischia Tre gol e tanta intensità 

Ischia 0

Cos 3

Ischia (4-3-3): Mariani, Fontanelli (9’ st Trofa), Buono, Chiarello, Arcamone (15’ st Consalvi), Manfrellotti (34’ st Castagna), Montanino (1’ st De Campos), Kone, Di Lauro, Aniceto, Lonigro (1’ st Kaziewicz). In panchina Gemito, Mollo, Gille, Faella. Allenatore Simone Corino.

Costa Orientale Sarda (4-4-2): Xaxa, Dessena, Soilhi, Sarritzu, Demontis (39’ st Rossi), Demarcus (36’ st Intinacelli), Galliani (20’ st Prieto), Cabiddu (35’ st Marini), Murgia, Spanu, Castineira (41’ st Sacko). In panchina Cutrona, Anedda, Zaino, Cogotti. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Pieludovico Arnese di Teramo.

Reti : 14’ pt Castineira, 22’ st Galliani, 29’ st (r) Demontis.

Note : ammoniti Manfrellotti, Cabiddu, Prieto.

Ischia. Una grande Costa Orientale Sarda strappa tre punti d’oro all’“Enzo Mazzella” di Ischia. Prestazione al limite della perfezione da parte degli uomini di Francesco Loi che conquistano i primi punti del 2026. I campani nelle precedenti 7 partite casalinghe avevano conquistato 19 punti e non perdevano dal 5 ottobre.

Dopo un avvio equilibrato, è la formazione sarda a prendere progressivamente in mano la gara, mostrando maggiore organizzazione e intensità. Al 7’ conclusione a fil di palo di Sarritzu. Al 14’ Castineira sblocca il risultato approfittando di un’incertezza difensiva e punendo l’Ischia. I padroni di casa tentano una reazione, ma faticano a costruire occasioni nitide e al 21’ subiscono il raddoppio: il neo acquisto Galliani, ex Imperia, svetta di testa su calcio d’angolo e batte Mariani.

Nella ripresa l’Ischia prova ad alzare il baricentro, ma la Cos difende con ordine e personalità. Al 29’ un fallo in area di Aniceto su Demarcus porta al calcio di rigore trasformato da Demontis, che chiude definitivamente i conti sullo 0-3.

