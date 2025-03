La Cos si butta via, rigore sbagliato e un tempo in dieci  

Cos 0

Paganese 3

Costa Orientale Sarda (3-5-2) : Rossi, Severgnini, Derbali, Piseddu, Demontis, Mattia Floris (41’ st Boi), Pinna, Morlando, Calabrese (33’ st Sulis), Romano. In panchina Maurizio Floris, Concas, Loi, Catapano, Sulis, Marras, Sotgia, Mameli. Allenatore Antonio Carta.

Paganese (4-3-3) : Spuriu, Dicorato, Ricci (21’ G. De Feo), F. De Feo, Mancino (47’ st Pellino), Buccolo (41’ st Petrosino), Fierro, Galizia (21’ st Del Gesso), Esposito (21’ st Zugaro), Malvestuto, D’Angelo. In panchina Grimaldi, Di Masi, Boccia, De Angelis. Allenatore Raffaele Esposito.

Arbitro : Adam Collier di Gallarate.

Reti : 26’ st D’Angelo, 31’ st G. De Feo, 39’ st Mancino.

Note : espulso Rossi al 48’ pt per proteste; ammoniti Demontis, Calabrese, Esposito, Mancino, Severgnini; recupero 3’ pt e 4’ st.

Tertenia. La Costa Orientale Sarda cade nella ripresa contro la Paganese. Ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Rossi a fine primo tempo, sullo 0-0, nella ripresa non riesce a contenere i campani, a segno tre volte. Rammarico anche in casa Cos per un rigore fallito da Romano in avvio di gara.

Nel primo tempo, al 2’ Xaxa chiude la porta a Ricci. Tre minuti dopo grande occasione per la Cos: il direttore di gara assegna un rigore ai gialloblù per un fallo di Esposito su Rossi, dal dischetto si presenta Romano. L’attaccante calcia sul fondo. Al 23’ Demontis verticalizza per Calabrese che addomestica la palla e calcia, Spuriu para a terra. Al 38’ lancio di Fierro per Mancino che calcia, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 48’ un pallonetto di De Feo sorvola di poco la traversa. Poco dopo espulso Rossi per proteste.

Nella ripresa, al 5’ Malvestuto calcia di poco a lato. Al 13’ ci prova Mancino da limite, gran risposta di Xaxa. Al 18’ conclusione di Mattia Floris dalla trequarti, la sfera sorvola di poco la traversa. Al 26’ angolo di De Feo e deviazione vincente di D’Angelo. Al 31’ sempre su palla inattiva, la Paganese raddoppia con De Feo. Al 39’ il tris di Mancino che fa fuori area spedisce la palla sotto l’incrocio.

