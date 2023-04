La Cos si arrende alla capolista 

Cos 0

Cos (4-4-2) : De Luca, Cadau, Derbali, Zanoni (44’ st Villa), Balbo, Laconi (38’ st Zoppi), Demontis, Ladu, Mattia Floris (22’ st Manca), Mancosu, Nurchi. In panchina Maurizio Floris, Moi, Ves, Piroddi, De Mutiis, Cossu. Allenatore Sanna (Loi squalificato).

Paganese (3-4-3) : Moro, Maccherini, Di Somma, Esposito, Faiello, Sicurella (17’ st Verna), Del Gesso, Cusumano (27’ st Fois, 44’ st Campanile), De Felice, Maggio (32’ st Cipolla), D’Agostino (47’ st Capone). In panchina Pinestro, Capone, Cipolla, Iuliano, Semonella, Dioh. Allenatore Giampà.

Arbitro : Acquafredda di Molfetta.

Rete : 3’ pt D’Agostino.

Note : ammoniti Cadau, Mattia Floris, Zanoni, Maggio, Del Gesso, Faiello; recupero 1’ pt e 3’ st.

Tertenia. Un gol a freddo vale i tre punti per la capolista Paganese nell’incontro di Tertenia con la Costa Orientale Sarda. Non basta un’ottima prestazione agli uomini di Francesco Loi che, nonostante le numerose occasioni, non riescono a rimediare alla rete di D’Agostino. I gialloblù hanno ora tre lunghezze di margine sulla zona playout quando alla fine dei giochi mancano quattro giornate.

La gara

La Cos, priva di Piredda e Moi, si presenta con De Luca tra i pali e l’esperta coppia Nurchi-Mancosu davanti. Ospiti col 4-3-3. Dopo soli 3’ la Paganese sblocca il risultato con una punizione di D’Agostino che scavalca la barriera e s’infila sotto la traversa. Al 9’ apertura di Ladu per Floris sulla sinistra, l’esterno crossa al centro, Nurchi e Mancosu non ci arrivano per questione di centimetri. Al 18’ una conclusione di Cadau, leggermente deviata, fa la barba al palo. Al 23’ occasione clamorosa per i padroni di casa: Demontis smarca Mancosu davanti alla porta ma il bomber non trova lo specchio. Al 33’ si rifanno vivi gli ospiti con un tiro a giro di Sicurella, gran risposta di De Luca. Al 40’ De Felice serve l’accorrente D’Agostino che calcia dal limite, De Luca non si fa sorprendere.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 16’ Floris serve Mancosu che calcia da posizione defilata, Moro si rifugia in angolo. Al 31’ slalom di Demontis sulla sinistra, il centrocampista entra in area e calcia ma il portiere campano blocca. Al 40’ De Luca salva su De Felice. Al 43’ Moro anticipa Nurchi lanciato a rete. Non succede più nulla e la Paganese si porta via l’intera posta. Il 16 aprile la Cos giocherà ancora in casa contro la Lupa Frascati.

