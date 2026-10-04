SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al principale.
05 ottobre 2026 alle 01:20

La Cos si arrende al Latte Dolce 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Latte Dolce 1

Cos 0

Latte Dolce (3-4-2-1) : Cherchi, Limberti (30' st Di Paolo), De Campos Lopes, Sorgente, Piredda, Dumani, Biancu (39' st Dieni), Pulina (12' st Asproni), Coghetto, Agrelli, Saddi (30' st Belloi). In panchina Troisi, Banti, Ruggiu, Delogu, Di Gianni. Allenatore Fini.

Costa Orientale Sarda (4-3-2-1) : Xaxa, Mikhaylovskiy, Arboleda (17' st Martins), Murgia, Feola, Caggiu (17' st Anedda), Spanu, Ponzo, De Luca, Ghia (34' st Demontis), Odianose (30' st Demarcus). In panchina Cutrona, Rossi, Callegari Torre, Cabiddu, Morrone. Allenatore Loi.

Arbitro : Paul Aka Iheukwumere dell'Aquila.

Rete : pt 12' Sorgente.

Note : ammonito Biancu. Recupero: pt 2', st 9'.

Sassari. Un gol di Sorgente e le parate di Cherchi regalano al Latte Dolce la prima vittoria in campionato. Al “Principale” di Sassari, la squadra di Michele Fini supera 1-0 la Cos e la aggancia a quota 5 in classifica. Per i sassaresi è il primo successo casalingo della stagione, per gli ogliastrini il primo ko in trasferta.

Gara ricca di occasioni, con la Cos spesso vicina al gol ma fermata da un Cherchi in stato di grazia. Nel primo tempo, al 4' il portiere respinge su Ghia, che aveva rubato palla ad Agrelli. Al primo affondo passa il Latte Dolce: al 12' Sorgente vince il contrasto in area e fulmina Xaxa all'angolino. Odianose impegna Cherchi tre volte (15', 22' e 37'), mentre Saddi e Pulina mancano il raddoppio.

In avvio di ripresa Caggiu spreca dopo un errore di Cherchi. Al 7' Xaxa salva su Biancu. Al 32' Belloi non trova di poco la deviazione sul cross di Dumani. Nel finale spinge la Cos: Cherchi si oppone due volte a Demarcus, al 42' il diagonale di Martins sfiora il palo. Nemmeno 9’ di recupero cambiano il risultato. Mercoledì il secondo atto del doppio derby, in Coppa Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 