La Cos si arrende al Latte Dolce 

Latte Dolce 1

Cos 0

Latte Dolce (3-4-2-1) : Cherchi, Limberti (30' st Di Paolo), De Campos Lopes, Sorgente, Piredda, Dumani, Biancu (39' st Dieni), Pulina (12' st Asproni), Coghetto, Agrelli, Saddi (30' st Belloi). In panchina Troisi, Banti, Ruggiu, Delogu, Di Gianni. Allenatore Fini.

Costa Orientale Sarda (4-3-2-1) : Xaxa, Mikhaylovskiy, Arboleda (17' st Martins), Murgia, Feola, Caggiu (17' st Anedda), Spanu, Ponzo, De Luca, Ghia (34' st Demontis), Odianose (30' st Demarcus). In panchina Cutrona, Rossi, Callegari Torre, Cabiddu, Morrone. Allenatore Loi.

Arbitro : Paul Aka Iheukwumere dell'Aquila.

Rete : pt 12' Sorgente.

Note : ammonito Biancu. Recupero: pt 2', st 9'.

Sassari. Un gol di Sorgente e le parate di Cherchi regalano al Latte Dolce la prima vittoria in campionato. Al “Principale” di Sassari, la squadra di Michele Fini supera 1-0 la Cos e la aggancia a quota 5 in classifica. Per i sassaresi è il primo successo casalingo della stagione, per gli ogliastrini il primo ko in trasferta.

Gara ricca di occasioni, con la Cos spesso vicina al gol ma fermata da un Cherchi in stato di grazia. Nel primo tempo, al 4' il portiere respinge su Ghia, che aveva rubato palla ad Agrelli. Al primo affondo passa il Latte Dolce: al 12' Sorgente vince il contrasto in area e fulmina Xaxa all'angolino. Odianose impegna Cherchi tre volte (15', 22' e 37'), mentre Saddi e Pulina mancano il raddoppio.

In avvio di ripresa Caggiu spreca dopo un errore di Cherchi. Al 7' Xaxa salva su Biancu. Al 32' Belloi non trova di poco la deviazione sul cross di Dumani. Nel finale spinge la Cos: Cherchi si oppone due volte a Demarcus, al 42' il diagonale di Martins sfiora il palo. Nemmeno 9’ di recupero cambiano il risultato. Mercoledì il secondo atto del doppio derby, in Coppa Italia.

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