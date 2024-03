La cos si arrende al flaminia 

Flaminia 2

Cos 0

Flaminia (4-4-2) : Chicarella, Pericolini, Penchini, Massaccesi, Padovano (26’ st Celentano), Fumanti, Sirbu, Marchi, De Cenco, Tirelli, Lorusso (26’ st Montecolle). In panchina Faralli, Bradarskiy, Paun, Tufano, Muti, Ancillai, Bertoldi. Allenatore Nofri Onofri.

Cos (4-5-1) : Xaxa, Cadau, Demontis, Ladu, Cogotti (15’ st A. Loi), E. Loi, Bonu, Rarinca (15’ st Scarafoni), Naguel, Gallo, Santoro (15’ st Aloia). In panchina Maurizio Floris, Piras, Nurchi, Cabiddu, Manca, Mattia Floris. Allenatore Loi.

Arbitro : De Stefanis di Udine.

Reti : 18’ pt Lorusso, 44’ pt Sirbu.

Note : espulsi il tecnico Loi e Scarafoni; ammoniti Santoro, De Cenco, Cadau, Rarinca, Naguel, Gallo, Tirelli.

Civita Castellana. Sconfitta pensante per la Costa Orientale Sarda sul campo del Flaminia. I laziali mettono in cassaforte la vittoria nella prima frazione andando a segno due volte. Per i gialloblù è la seconda sconfitta consecutiva lontano da casa ed è il quarto turno senza successi. La zona playoff ora dista tre lunghezze. Il campo del Flaminia si conferma un fortino (solo una sconfitta).

La partita

Nel primo tempo, al 13’ Demontis ci prova dalla distanza, Chicarella cola e salva. Al 18’ la squadra di casa passa in vantaggio: Sirbu crossa al centro per Lorusso che trafigge l’incolpevole Xaxa. Al 24’ punizione di Lorusso, Marchi da buona posizione non trova lo specchio. Al 44’ il raddoppio: cross di Lorossu dal fondo e deviazione vincente di Sirbu.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa, Xaxa si oppone prima a Massaccesi e poi a Sirbu. Il match si ferma per 7’ a causa della forte pioggia. Al ritorno in campo succede ben poco. Al 41’ occasione per Naguel, la palla sfiora il palo. In pieno recupero espulso Scarafoni.

