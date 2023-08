La Cos sfratta l’Accademia 

Sul campo San Bachisio di Loceri rotolano palloni e polemiche. L’Accademia Ogliastra, che da anni alleva calciatori in erba, accusa il Comune, proprietario dell’impianto, mettendo in dubbio la legittimità della concessione di spazi anche alla Cos (Costa Orientale Sarda), la società fondata lo scorso anno e la cui prima squadra, guidata da Francesco Loi, tecnico di Loceri, milita in Serie D e disputa le gare ufficiali a Tertenia. «Siamo allibiti dalla decisione, soprattutto perché alla richiesta di spiegazioni - scrive in una nota l’Accademia - ci siamo sentiti rispondere, seppur verbalmente, che si tratta di una volontà politica». Il nodo della discordia è la decisione del 28 luglio con cui il Comune ha suddiviso la settimana concedendo tre giorni all’Accademia (lunedì, martedì e giovedì) e due alla Cos (mercoledì e venerdì), oltre alle partite ufficiali tra sabato e domenica.

La controversia

Finora l’Accademia, presieduta da Salvatore Morlè, ha utilizzato il San Bachisio in esclusiva. Quest’anno in Comune è arrivata la richiesta della Cos per l’utilizzo del campo da destinare al proprio settore giovanile. L’11 agosto le parti in causa si sono incontrate in Comune per approfondire le nuove disposizioni. «Precedentemente a questo incontro - incalza l’Accademia - la stessa amministrazione comunale non ha mai risposto alle nostre tre comunicazioni via pec con cui chiedevamo chiarimenti sulla decisione. Nonostante questa mancanza, per dimostrare volontà di dialogo e confronto, abbiamo partecipato a vari incontri con diversi componenti dell’amministrazione, senza peraltro arrivare a nessuna soluzione accettabile».

Per l’Accademia la riduzione dei giorni a disposizione avrà strascichi sull’attività: «Allo stato attuale, salvo auspicabile ripensamento, saremo costretti a rinunciare e cancellare due giorni su tre dell’attività di base che impegna i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, categorie composte per l’80 per cento da bambini residenti a Loceri. L’attività agonistica sarà costretta, per l’allenamento del venerdì, a chiedere ospitalità in altri impianti situati in altri paesi, causando disagi oltre che a noi, anche ad altre società sportive che già faticano a gestire gli spazi e gli orari dei propri campi sportivi».

Al momento la Cos, con al vertice Marco Nibbio, mantiene un profilo basso: «Manteniamo fede alle decisioni del Comune, riservandoci di valutare la veridicità delle dichiarazioni di terzi».

Il sindaco

Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri, non ha gradito la nota dell’Accademia: «Nessuna società può avere un uso esclusivo. Riteniamo che la struttura possa essere condivisa con la Cos e se l’Accademia, che ci fa piacere ospitare, non dovesse rispettare le decisioni il contratto in scadenza a giugno 2024 non verrà rinnovato. L’impianto è concesso a titolo gratuito e ogni anno il Comune spende 20 mila euro per le utenze».

