La Cos sbatte sull’Artena 

Cos 1

Vis Artena 1

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : De Luca, Laconi, Derbali, Zanoni, Ganzerli, Cadau, Demontis, Piredda, Floris (36’ st Manca), Nurchi, Villa (36’ st Mancosu). In panchina Moro, Loi, Mancosu, Zoppi, Piroddi, Piras, Contu, Cossu. Allenatore Loi.

Vis Artena (3-5-2) : Giuliani; Scognamiglio, Fradella (29’ st Menghi), Sirignano, De Angelis, Nannini, Luciani, Spinozzi (29’ st Filippini), Manzo (35’ st Talone, 29’ st Tirabassi), Angelilli, Odianose. In panchina Baldinetti, Fagiolo, Thiam, Canestrelli, Cerbara. Allenatore Maurizi.

Arbitro : Maione di Ercolano.

Reti : 27’ st Nurchi, 30’ st Odianose.

Note : ammoniti Cadau, Piredda, Floris, Mancosu, Odianose, Luciani Fradella recupero 2’ pt e 2’ st.

Tertenia. Solo un pareggio per la Costa Orientale Sarda contro la Vis Artena. Nella ripresa, al vantaggio di Nurchi risposta immediata di Odianose. Nel riscaldamento s’infortuna Moi e al suo posto gioca Zanoni.

La cronaca

Buon avvio della Cos pericolosa al 4’ con Nurchi, la conclusione sorvola di poco la traversa. Al 13’ cross di Angelilli per Odianose che calcia, palla sull’esterno. Al 36’ Talone calcia dal limite, De Luca respinge con i pugni. Poco dopo il tecnico Loi è costretto a sostituire Villa per infortunio. Entra Mancosu.

La ripresa

Nella ripresa al 6’ ci prova Piredda da fuori area, la palla accarezza il palo. Al 27’ vantaggio Cos: lancio in profondità di Piredda per Nurchi che addomestica la palla e con un preciso diagonale trafigge Giuliani alla sua sinistra. La gioia del vantaggio dura però appena 3’ quando su un traversone dalla sinistra, l’ex Carbonia Odianose anticipa l’uscita di De Luca e insacca di testa. Al 35’ passaggio filtrante di Mancosu per Nurchi che da posizione defilata non trova lo specchio.

