La Cos sbatte su pali e traversa Passa la Gelbison 

COS 1

Gelbison 2

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa, Piseddu, Rossi (9’ pt Sulis), Severgnini, Morlando, Demontis (28’ st A. Loi), Piredda, Mattia Floris, Ladu (28’ Santoro), Pinna, Romano. In panchina Maurizio Floris, Boi, E.Loi, Derbali, Marras, Mameli. Allenatore S. Pinna.

Gelbison (3-4-3) : Apsits, Casella, Gallo, Accetta, Coscia (8’ st De Pasquale), Manzo (8’ st Aprile), Salzano, Golfo (11’ st Dambros), Kosovan; Croce (20’ st Sognog), Isaac (50’ st Marcelli). In panchina Tartaro, D’Amore, Colella, Fontanella. Allenatore D. Giampà.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo.

Reti: 14’ pt (r) Pinna, 35’ pt Croce, 14’ st Dambros.

Note: ammoniti Pinna, Kosovan, Morlando, De Pasquale, Piredda, Dampros, Mattia Floris, Giampà. Rec. 1’ pt e 6’ st.

Una traversa ed un palo negano alla Costa Orientale Sarda il quinto risultato utile consecutive. Non è bastata un’ottima prova alla squadra di Pinna che era riuscita anche a passare in vantaggio. I campani hanno ribaltato il risultato e poi i due legni che non hanno consentito alla Cos almeno di pareggiare.

Dopo appena 9’ il tecnico Pinna è costretto a sostituire Rossi per infortunio. Al suo posto Sulis. All’11’ su una ripartenza degli ospiti, Xaxa respinge una conclusione di Coscia. Al 14’ Nino Pinna guadagna un rigore. Lo stesso Pinna trasforma spiazzando Apsits. Al 19’ punizione di Salzano dal limite all’incrocio dei pali, Xaxa vola e salva. Al 34’ il direttore di gara decreta un rigore ai campani per un fallo di Floris su Coscia. Calcia Croce, Xaxa respinge ma sulla ribattuta lo stesso giocatore insacca. Al 37’ Coscia da buona posizione spara alto.

La ripresa

Al 14’ il neo entrato Dambros sfrutta un errore della difesa e spedisce la palla all’angolino, 1-2. Al 26’ cross di Demontis, Ladu devia di testa, Apsits blocca. Alla mezzora Santoro, appena entrato, calcia sopra la traversa. Al 38’ occasionissima per la Cos: conclusione di Mattia Floris, la palla si stampa sulla traversa, sulla ribattuta del legno Romano, con la porta sguarnita, devia di testa centrando il palo. La Cos chiude all’attacco ma il risultato non cambia. (ant.ser.)

