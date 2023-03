La Cos sale ancora Per Ilva e Uri troppi alti e bassi 

Il campionato di Serie D si ferma per una settimana e le formazioni sarde impegnate nel girone D potranno ricaricare le pile in vista della volata finale. Al termine della stagione mancano sei giornate. Domenica scorsa ha gioito soltanto la Cos grazie alla preziosissima vittoria nel derby contro l’Ilvamaddalena. Per gli uomini di Francesco Loi si è trattato del quinto risultato utile consecutivo. «Una vittoria importantissima», dice il tecnico, «frutto del lavoro settimanale, del sacrificio dei ragazzi e anche della forza di volontà di chi ha dovuto stringere i denti non essendo in buona condizione fisica. Sono punti che valgono doppio, ottenuti contro un grande avversario in una partita difficile ed equilibrata. Onore all’Ilva ma merito ai miei ragazzi, che ci hanno sempre creduto. Alla ripresa ci aspettano due partite durissime con le prime della classe, Sorrento e Paganese. Ce la giocheremo».

Gli spareggi

La squadra sarrabese-ogliastrina ha sei punti di vantaggio dai playout mentre l’Ilva è ultima a due punti dalla zona salvezza. La classifica è cortissima. «Con la Cos meritavamo il pareggio», dice l’allenatore Aldo Gardini, «i ragazzi hanno dato tutto. Guardiamo avanti con fiducia». Il 2 aprile gli isolani ospiteranno il Monterotondo. Spera ancora nei playoff invece l’Arzachena, reduce dalla sconfitta casalinga con la corazzata Casertana. Il quinto posto dista quattro lunghezze. «La prestazione dei ragazzi è stata positiva», dice il tecnico Marco Nappi «abbiamo affrontato un’ottima squadra con una rosa importante. Sono contento, non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo avuto anche delle occasioni per pareggiare. Cercheremo di fare più punti possibile e alla fine faremo i conti».

Periodo no

La beffa col Pomezia ha messo nuovamente nei guai l’Atletico Uri, alla terza sconfitta di fila. I laziali, sotto di un gol, hanno ribaltato il risultato negli ultimi 5’. La salvezza diretta è comunque a un punto. Il prossimo avversario degli uomini di Paba sarà la Casertana, che si presenterà forte di sette vittorie di fila.