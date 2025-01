La Cos ripiomba nel dramma 

Latte Dolce 2

Cos 0

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Sanna, Cabeccia, R. Pinna, Mudadu; Tesio (41’ st L. Piredda), Corcione; Loru (46’ st Di Paolo), Sorgente (44’ st Pulina), Kone (18’ st Orlando); Odianose. In panchina Panai, Ruggiu, Del Giudice, Pilo, Barracca. Allenatore Setti.

Cos (4-3-1-2) : G. Floris; Piseddu, Servegnini, Rossi, Morlando; Demontis (16’ pt Ladu), M. Piredda, M. Floris (31’ st Santoro); G. Pinna (27’ st A. Loi); Boi (16’ st E. Loi), Romano (16’ st Calabrese). In panchina Xaxa, Derbali, Sulis, Mameli. Allenatore Pinna.

Arbitro : Polizzotto di Palermo.

Reti : nel pt 34’ Sorgente (r); nel st 11’ Odianose.

Note : espulso Odianose (rosso diretto); ammoniti Morlando, Loi, Ladu, Rossi. Angoli: 2-3; recupero 2’ pt; 5’ st.

Sassari. Terzo derby vinto in bacheca. Il Latte Dolce festeggia portandosi a pochi punti dalla zona playoff. La Cos cade, seppur con onore, rimanendo fanalino di coda del campionato.

La cronaca

La gara si accende al 12’ quando la catena di destra ogliastrina (scarico di Loi per Demontis, sovrapposizione e cross di Piseddu) impacchetta la prima palla gol per Giovanni Pinna. Il colpo di testa sorvola i legni. Mudadu bussa, un minuto dopo, dai 25 metri. Demontis dà forfait e, al 15’, entra Ladu. Alla mezz’ora, Mudadu prende le misure su Ladu, vince un contrasto dorsale ed innesca il coast to coast palla al piede di Sorgente che scambia con Odianose, supera Rossi con un sombrero ma trova la parata di Morlando. È rigore. L’autore dell’assalto apre l’interno e spiazza Floris, firmando il vantaggio.Si stappa la partita. Al 40’ Corcione lancia il solito Odianose controllo di tacco, altro sombrero su Floris. Servegnini mette una pezza. Al 42’ un’azione corale della Cos porta al tiro Giovanni Pinna che sfiora l’incrocio.

La ripresa

Dopo trenta secondi Loru cede il pallone del 2-0 a Sorgente che, incredibilmente, a porta sguarnita, spara alto. All’11’ un doppio dai e vai killer tra Kone ed Odianose porta al raddoppio sassarese: collo al volo del secondo e palla in buca. Applausi. Poi arriva il rosso dell’attaccante nigeriano, al 22’ (sembra alzare il gomito sul collo di Calabrese). Cambia il plot. Setti si copre, creando densità centrale. Pinna tenta di allargare le maglie in ampiezza. Pochi sussulti e prima del triplice fischio, Ladu scheggia la traversa su un cross di Santoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA