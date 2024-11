La Cos riparte dalla Coppa italia 

Tertenia. Dopo aver fermato la serie nera di sconfitte consecutive in campionato (nove), la Costa Orientale Sarda torna in campo oggi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. All’Is Arranas alle 14,30 è in programma la sfida con il Guidonia Montecelio: una gara secca, in caso di parità dopo i tempi regolamentari saranno calciati i rigori.

Le due formazioni si sono già affrontante in campionato nella sesta giornata, e in quel caso i laziali si sono imposti tre a uno. In campionato gli ospiti occupano la terza posizione ma non stanno vivendo il momento migliore (due punti nelle ultime tre partite, l’ultimo contro l’Uri). Il tecnico dei canarini Sebastiano Pinna dovrebbe dar spazio ad alcuni elementi che non hanno giocato a Olbia domenica scorsa, derby (finito 1-1) che ha consegnato alla squadra il terzo punto stagionale. La coppa non è una priorità ma staccare il pass per gli ottavi sarebbe importante per il morale. Da valutare la condizione di alcuni giocatori, difficilmente sarà rischiato l’attaccante Sartor reduce da un infortunio e in panchina nel match di tre giorni fa. Il pensiero è rivolto principalmente al campionato, considerata la posizione di classifica. Domenica la Cos giocherà alle 14,30 ancora in trasferta contro il Terracina in un nuovo delicato scontro diretto.

