la cos ringrazia nana  

Cos 1

Ilvamaddalena 0

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Maurizio Floris, Rossi, Piseddu, Ladu, Boi, Antonio Loi, Morlando, Derbali, Sulis, Romano, Pinna. In panchina Xaxa, Severgnini, Boi, Caferri, Sulis, Marras, Sotgia, Bigotti, Mameli. Allenatore Sebastiano Pinna.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Vlasceanu, Dessena, Vitelli, Bonu, Di Pietro, Martinoli (14’ st Nana), Furijan (26’ st Dominguez), Attili, Okitokandjo, Tesija (21’ st Lobrano), Bolo (10’ st Aloia). In panchina Manis, Bello, Peri, Alvarez, Touray. Allenatore Massimiliano Fascia.

Arbitro : Andrea Pani di Sassari.

Rete : 32’ st Nana (autorete).

Note : espulso Ladu (Cos) al 39’ st; ammoniti Rossi (Cos), Tesija e Di Pietro (Ilva); recupero 2’ pt e 4’ st.

tertenia. Nove mesi dopo, la Costa Orientale Sarda ritrova il successo all’Is Arranas di Tertenia. Lo ottiene in una partita fondamentale per il prosieguo della stagione: gli uomini di Sebastiano Pinna si sono aggiudicati il derby fratricida contro l’Ilvamaddalena conquistando tre punti che permettono loro di agganciare proprio i biancocelesti. Un match risolto da una clamorosa autorete di Nana poco dopo la mezzora della ripresa. Le due formazioni sono sempre in ultima posizione ma a una sola lunghezza dalla zona playout e a sette dalla salvezza diretta. La Cos non vinceva in casa in campionato dal 21 aprile, dunque ha cancellato un tabù che cominciava a dar fastidio. Per l’Ilva, che in trasferta ha vinto una sola volta (nella prima giornata di andata), è la seconda sconfitta di fila.

L’autorete

Le due formazioni da subito sentono l’importanza della posta in palio e infatti creano davvero poco. Il primo tempo è avarissimo di emozioni, con i due portieri rimasti praticamente inoperosi. Al 18’ su una mischia in area Attili non trova lo specchio della porta. Al 45’ Vlasceanu blocca senza problemi l’incornata di Ladu.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 20’ Ladu crossa al centro per Boi che devia di testa, palla sopra la traversa. Al 32’ la Cos passa in vantaggio grazie a Nana che, nel tentativo di servire con un retropassaggio il portiere Vlasceanu, calibra male la mira insaccando nella propria porta. Sette minuti dopo i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Ladu (secondo cartellino giallo). Al 44’ l’ex Aloia calcia da fuori area, la sfera si perde sul fondo. Nonostante l’uomo in più l’Ilva non è mai pericolosa. Finisce con la vittoria preziosissima per una Cos determinata a risalire la classifica. Gli ospiti a fine gara hanno proclamato il silenzio stampa.

