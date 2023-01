La cos ringrazia bomber floris 

Cos 1

Arzachena 1

Costa Orientale Sarda (3-5-2) : De Luca, Derbali, Moi (9’ st Vesi), Ganzerli, Laconi, Demontis, Piredda, Ladu, Floris, Villa (20’ st Mancosu), Nurchi. In panchina Moro, Piroddi, De Muutis, Massoni, Zanoni, Conti, Cossu. Allenatore Carta.

Arzachena (4-3-3) : Fusco, Piga (12’ st Sosa), Bonu, Marinari, Dicorato, Bonacquisti, Bellotti, L. Manca (47’ st Mannoni), Loi (32’ st Rutigliano), Sartor (44’ st M. Manca), Ferraro (32’ st Poli). In panchina Ruzzittu, Pischedda, Doratiotto, Melis. Allenatore Nappi.

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Reti : 13’ st Sartor, 51’ st Floris.

Note : ammoniti Derbali, Dicorato, Ganzerli, Mattia Floris, Piredda; recupero 1’ pt e 6’ st.

Tertenia. All’ultimo minuto di recupero Mattia Floris salva la Costa Orientale Sarda nell’attesissimo derby con l’Arzachena. Finisce uno a uno con gli smeraldini che erano passati in vantaggio con Sartor. Risultato giusto al termine di una gara combattuta.

La partita

Nel primo tempo, all’8’ Demontis serve Nurchi, l’attaccante entra in area e calcia, Fusco blocca a terra. Al 17’ su una ripartenza Ladu verticalizza per Nurchi che calcia ma Fusco fa ancora buona guardia. Al 28’ il portiere ospite si oppone in due tempi sul tiro di Villa, servito da Ladu. Al 39’ velo di Sartor per Loi che viene anticipato da Moi.

Il secondo tempo

Cos subito pericolosa con una conclusione di controbalzo di Nurchi, palla sul fondo. Al 7’ Floris smarca Ladu che serve Nurchi, quest’ultimo calcia, Bonu e Fusco evitano il peggio. All’8’ Ladu ci prova dalla distanza, Fusco para. Al 12’ Ladu lancia a rete a Nurchi, Marinari anticipa l’attaccante con la collaborazione di Fusco. Gol sbagliato, gol segnato. Poco dopo Loi serve Manca sulla sinistra che crossa al centro, Sartor insacca. Al 17’ rete annullata a Floris per fuorigioco.

La rincorsa

Al 20’ il tecnico Loi inserisce Mancosu per Villa. L’ex Bologna si rende subito pericoloso su passaggio filtrante di Laconi, palla sull’esterno della rete. Al 23’ Cos ancora vicina al pari con Floris, che liberato da Ladu, non trova lo specchio. Sul capovolgimento di fronte De Luca salva in uscita su Ferraro. Al 40’ Fusco si rifugia in angolo su deviazione aerea di Ganzerli. Al 50’ Fusco devia in corner su Mancosu. All’ultimo respiro Floris di testa firma il pari.

