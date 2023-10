La Cos ribalta il Trastevere 

Cos 3

Trastevere 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Tommasino, Piras (50’ st Laconi), Bonu, Gallo, Cogotti, Piredda (47’ st Nurchi), Demontis, Serra (39’ st Cossu), Ladu (28’ st Mattia Floris), Loi, Aloia (32’ st Gomez). In panchina Maurizio Floris, Scarafoni, Mascia, Satta. Allenatore Francesco Loi.

Trastevere (4-4-2) : Semprini, Rosati, R. Santovito, Trasciani, Massimo, Giannetti (11’ G. Santovito), Galofaro (37’ st Canti), Crescenzo, Alonzi (28’ st Sebastiani), Calderoni (37’ st Cacheiro), Mastropietro (21’ st Bertoldi). In panchina Foschini, Cacheiro, Pandimiglio, Conti, Ferramisco. Allenatore Franco Cioci.

Arbitro : Akash Nuckchedy di Caltanissetta.

Reti : 8’ st Calderoni, 15’ st e 30’ st Aloia, 48’ st Demontis, 51’ st Sebastiani.

Note : ammoniti Ladu, Trasciani, Canti; recupero 2’ pt e 7’ st.

Tertenia. All’Is Arranas di Tertenia, la Costa Orientale Sarda ritrova con merito il successo superando in rimonta il Trastevere. Dopo un primo tempo equilibrato senza grandi sussulti, succede tutto nella ripresa.

Tutto nella ripresa

Dopo 1’ Semprini in uscita anticipa Serra. All’8’ ospiti in vantaggio: cross di Massino, sponda di Mastropietro per Calderoni che insacca di testa. Immediata la reazione dei padroni di casa che al 15’ pareggiano: lancio di Demontis per Piras che dalla destra vince un rimpallo, la palla arriva sui piedi di Aloia che la spinge in rete. Al 19’ Ladu calcia dal limite, un difensore laziale devia in angolo. La Cos mette alle corde i laziali. Al 30’ Demontis apre sulla destra per Piras che crossa dalla destra, Aloia di testa appoggia la palla nel sacco. Al 36’ Gomez lanciato a rete dribbla Semprini e da posizione defilata non trova il gol. Al 48’ il tris: punizione di Demontis dal limite, palla sotto l’incrocio alla sinistra di Semprini. Al 51’ Sebastiani accorcia le distanze.

