La Cos riavvia il motore «Obiettivo salvezza» 

Tertenia. Si avvicina l’inizio della nuova stagione per la Costa Orientale Sarda (Serie D) che martedì inizierà la preparazione. Manca ancora qualche tassello per completare la prima squadra, con un occhio di riguardo per il settore giovanile e la scuola calcio. Tanti i nuovi arrivati: Alessandro Aloia, Antonio Loi, Massimiliano Manca, Federico Bonu, Matteo Gallo, Andrea Satta e Victor Gomez oltre i numerosi fuoriquota. Tante anche le conferme.

«Si parte sempre con lo stesso obiettivo», dice il segretario Franco Palleschi, «cioè la permanenza nella categoria. Ormai conosciamo bene la Serie D e sappiamo che le insidie sono tante. Oltre alla Juniores, obbligatoria, stiamo allestendo sia la formazione Under 18 sia quella Allievi. Abbiamo raggiunto un accordo con l’amministrazione di Loceri per usare in esclusiva la struttura comunale per gli allenamenti del nostro settore giovanile. Noi garantiremo il supporto e un ambiente idoneo alla crescita calcistica dei ragazzi. Abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini di adesioni dall’Ogliastra, dal Sarrabus, dal Gerrei ma anche dal Sulcis e dal Cagliaritano».

Intanto sono state ufficializzate alcune cariche. Davide Moi è il nuovo responsabile sportivo del settore giovanile, Fabio Todde quello dei dirigenti del settore giovanile. Marco Tangianu guiderà la Juniores e Marco Tascedda l’Under 18.

