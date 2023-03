La Cos riagguanta il Nola 

Nola 1

Nola (4-3-3) : Zizzania; Valerio, Sepe, Cassandro, Piacente; Castagna, Gonzalez (18’ st Ndiaye), Staiano (31’ st Adorni); Ruggiero (18’ st De Martino), Sparacello, Palmieri (39’ st Kean). In panchina Landi, Lucarelli, Carrotta, Marzuillo, Domenico. Allenatore Ferrazzoli.

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maurizio Floris; Laconi (36’ st Zoppi), Zanoni, Balbo, Ganzerli; Cadau (18’ st Mattia Floris), Demontis, Piredda; Ladu; Mancosu (46’ st Villa), De Mutiis (18’ st Mascia, 21’ st Loi). In panchina De Luca, Vesi, Piras, Cossu. Allenatore Loi.

Arbitro : Tona Mbei di Cuneo.

Reti : 44’ pt Sepe, 37’ st Balbo.

Note : ammoniti Balbo, Mattia Floris, Castagna; recupero 1’ pt e 6’ st.

Nola. Magnifica Cos. La squadra di Francesco Loi agguanta un preziosissimo pareggio sul campo del Nola e fa un altro passo avanti sulla strada della salvezza.

Un punto d’oro contro un avversario fortissimo: è stato il giovanissimo Balbo a siglare il pareggio a 8 minuti dalla fine, facendo esplodere la panchina e i compagni in campo. Per la squadra sarda, si tratta del quarto risultato utile di fila. Restano tre i punti di vantaggio sulla zona playout.

La cronaca

Nel primo tempo, al 13’ Balbo serve Mancosu che calcia di prima intenzione, palla di poco fuori. Al 18’ traversone di Piredda, deviazione area di Mancosu, la palla sfiora la traversa. Due minuti dopo l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un fallo di Balbo su Staiano. Calcia Sparacello, oltre la traversa. Al 44’ campani avanti: Gonzalez mette palla in mezzo, Sepe appostato sul secondo palo insacca. Nella ripresa, all’11’ Demontis verticalizza per Mancosu che impegna Zizzania in tuffo. La Cos insiste ed al 37’ raggiunge il meritato pari con Balbo, abile nel ribadire in rete una respinta corta di Zizzania su incornata di Mattia Floris.

