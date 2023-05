La cos resta a tertenia 

Tertenia. La Costa Orientale Sarda è riuscita a salvarsi, nonostante le tante difficoltà incontrate nella stagione, compiendo un’autentica impresa. E adesso si riparte, con il proposito di crescere e migliorare senza soffrire come è capitato nell’ultima stagione. «È stato un campionato davvero difficile e impegnativo», sottolinea l’allenatore Francesco Loi, «non dimentichiamo come siamo partiti, tra tante incertezze. Sino ai primi di luglio dello scorso anno non sapevamo neppure dove giocare non avendo la disponibilità del campo di Muravera. Abbiamo deciso di prendere in mano la situazione con tanto coraggio e anche con un pizzico di follia sportiva. Ed è nato un nuovo progetto, col cambio di denominazione e sede. Tutto in pochissimo tempo. Fortunatamente siamo stati accolti a braccia aperte a Tertenia. L’ultima partita casalinga ha confermato anche l’affetto della gente del posto, già dimostrato durante tutto l’arco della stagione. Gli spalti erano gremiti. Per noi è stata una grande soddisfazione. Significa che abbiamo trasmesso qualcosa».

Quasi spacciata

Non era scontata la salvezza. Addirittura dopo la sesta giornata di ritorno la squadra era praticamente data per spacciata, essendo scivolata sul fondo della classifica. Eppure non c’è stata rassegnazione ma anzi una grande risposta e la voglia di dimostrare il valore di un gruppo solido, mai messo in discussione dalla società. «Siamo stati bravi a difendere la categoria in un girone di ferro, molto equilibrato sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata», sottolinea il tecnico, «siamo stati ancora più bravi nel girone di ritorno, disputato ad alti livelli, riuscendo a chiudere il discorso salvezza con una giornata di anticipo. E abbiamo visto cosa può accadere negli ultimi 90 minuti di un torneo».

Il riferimento è a «risultati imprevedibili come quello del Tivoli con la Paganese, che ha perso la prima posizione. Per fortuna avevamo la salvezza in tasca e non ci siamo ritrovati nella tremenda bagarre finale. Il livello è stato altissimo anche riguardo alle formazioni che navigavano nelle parti basse. A inizio stagione ho sempre detto che non sarebbe stato facile lasciarsi dietro sei squadre».

La programmazione