La Cos quinta in graduatoria per i ripescaggi Club al lavoro, la verità entro metà luglio 

Tertenia. La Costa Orientale Sarda spera nel ripescaggio in Eccellenza e in panchina ci sarà, con ogni probabilità, ancora Francesco Loi. La compagine sarrabese-ogliastrina sta preparando la documentazione necessaria per presentare la domanda, il clima in società è improntato all’ottimismo. Secondo le proiezioni nella graduatoria per i ripescaggi - che prevede l’alternanza tra le squadre partecipanti ai playout di Serie D e quelle eliminate nei playoff di Eccellenza - la Cos dovrebbe attestarsi attorno al quinto posto.

Pochi posti

Al momento, però, non sembrano esserci posti vacanti in Serie D, anche in considerazione del ritorno al vecchio format a 162 squadre deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le società che hanno diritto sono attualmente 163, con due riammissioni in Serie C (Pro Patria e Caldiero Terme) ormai praticamente certe. «Sto preparando tutti i documenti», spiega il segretario Franco Palleschi, «che dovranno essere presentati tra il 3 e il 7 luglio. Tra questi, un assegno da 24mila euro per i diritti di iscrizione e un altro da 50mila come contributo straordinario che rimarrà alla Lega in caso di ripescaggio. Nel frattempo dobbiamo anche rendicontare le spese sostenute per ottenere i contributi regionali».

La Covisod

Al termine della presentazione delle domande sarà la Covisod ad analizzare le richieste. «Credo che entro metà luglio conosceremo il nostro destino», aggiunge Palleschi. Loi resta una figura centrale nel progetto: già protagonista alla guida del Muravera, ha confermato il suo valore anche con la Cos. L’ultima stagione non cancella quanto di buono fatto in precedenza.

Sul fronte rosa, sia in caso di ripescaggio in Serie D sia di permanenza in Eccellenza si prospetta una rivoluzione dell’organico, anche se al momento nessun calciatore risulta svincolato. «Credo che a breve la società farà tutte le sue valutazioni», conclude Palleschi. Nel frattempo è arrivata la notizia della separazione dal direttore sportivo Sebastian Puddu. Il nome del nuovo diesse sarà annunciato nei prossimi giorni.

