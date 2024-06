la cos punta sui giovani monastir sogna in grande 

La stagione calcistica termina il 30 giugno ma alcune società iniziano già a programmare la prossima. Alcuni movimenti di panchine sono ufficiali altri, sia di spostamenti di tecnici che di giocatori, sono per il momento solo ipotesi o voci. In Serie D, la Costa Orientale Sarda sta lavorando sui giovani con in programma diversi stage. La società sarrabese si sarebbe assicurata le prestazione del promettente Francesco Marras, reduce da un campionato straordinario con gli Allievi élite della Sigma che ha disputato la finalissima regionale contro l’Alghero.

In Eccellenza, Alessandro Sassu è il nuovo direttore sportivo del Tempio . Ad ufficializzarlo è la stessa società che, dopo il diesse, ora dovrà individuare il nuovo tecnico. Diversi i nomi sul taccuino di Sassu. Il presidente Salvatore Sechi parla del primo tassello: «Si tratta di un giovane direttore del territorio dell'Alta Gallura, preparato e intraprendente, profondo conoscitore del mondo del calcio e che sarà punto di riferimento per me qui a Tempio. Ripartiamo da lui».

La matricola Monastir allestirà una squadra per puntare in alto. In panchina confermatissimo Marcello Angheleddu. Dovrebbe restare il bomber, Mauro Ragatzu.La Nuorese è alla ricerca di un tecnico dopo l’addio di Antonio Prastaro che per motivi di lavoro ha deciso di non rinnovare. Il sostituto sarà probabilmente un giovane.

In Promozione, il Selargius ha comunicato di non aver trovato l’accordo con il tecnico Stefano Pani. Confermato, invece, Paolo Busanca alla guida del Pirri . La Villacidrese , fresca di retrocessione, ha annunciato il rinnovo del contratto al tecnico Renato Incani. Nei campionati minori, Alberto Melis lascia la guida tecnica della Città di Selargius dopo una grande stagione segnata dal quarto posto senza mai perdere davanti alle mura amiche. Il Sinnai , dopo l’addio di Marcello Sebis, corteggia Gianluca Frau.

