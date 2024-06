La Cos pensa al grande colpo: Marco Sau  Latte Dolce su Aloia e Cannas, Ilva su Glino 

Attivissime sul mercato le squadre sarde che parteciperanno al campionato di Serie D. La Costa Orientale Sarda sogna il gran colpo: nel mirino della società l’attaccante ex Cagliari Marco Sau. Classe 1987, originario di Tonara, Sau nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Feralpisalò in Serie B. Col Cagliari ha militato dal 2012 al 2019 totalizzando quasi 200 presenze e realizzando 45 reti. Poi il trasferimento alla Sampdoria e successivamente a Benevento. Il 25 febbraio 2023 inizia l’avventura con la formazione che rappresenta le città di Salò e Lonato del Garda. Nel suo palmares due campionati vinti in B con Cagliari e Benevento ed uno di C col Feralpisalò. Alla corte del tecnico Francesco Loi in arrivo il centrocampista Luca Manca (1999) ex Cynthialbalonga e Arzachena. Già chiuse le trattative con l’attaccante Marcos Sartor (classe 1995), ex Cynthialbalonga, e con i giovani difensori Francesco Marras e Rosario Gurzeni, provenienti dalla Sigma, e Gabriele Orrù (Gigi Riva). Il portiere Leonardo Xaxa (2008) è corteggiato dalla Salernitana (Serie B).

Le altre

Il Latte Dolce insegue il centravanti Alessandro Aloia (1996), ex Cos e Uri, e l’esterno sinistro Daniele Cannas (2001) dell’Atletico Uri. Confermati l’attaccante Alessio Grassi, il trequartista Antonio Di Paolo ed il difensore centrale Alessio Pilo. Dalla Torres dovrebbe arrivare il difensore Riccardo Pinna (2000). In partenza la punta Nicola Muscas (2005). Fa ritorno, da Tempio, il difensore Mario Serra. Il mediano uruguaiano Augustin Oliveira (1992), invece, passa al Tempio. Rientra ad Ossi Alessio Virdis dopo la stagione al Tempio. Galletti che potrebbero chiudere la trattativa col portiere dell’Ilva Marco Ruzzittu (piace anche all’Arzachena). Ilva che dovrebbe assicurarsi le prestazioni di Alessio Glino (2005), ex Ghilarza. In uscita Nicola Serra (1999): destinazione Budoni. A Olbia tra i papabili per la panchina Antonio Prastaro.

