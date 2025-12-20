La Cos passa al Nespoli, continua la discesa dell’Olbia 

Olbia 0
Cos 1
Olbia (4-3-3) : Viscovo; Moretti (22’ st Putzu), M. Perrone, Congiu, Islam; Saggia, Mameli, Biancu; Ragatzu, Furtado, Deiana Testoni (22’ st Cabrera). In panchina S. Perrone, Marrazzo, Fiorletta, Cassitta. Allenatore Favarin.
Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa; Anedda, Feola, Rosseti, Marini; Sacko (8’ st Spanu), Murgia; Sarritzu, Intinacelli (47’ st Prieto), Demarcus (43’ st Zurbriggen); Castineira (27’ st Marsili). In panchina Loddo, Soilihi, Sotgia, Zaino, Massoni. Allenatore Loi.
Arbitro : Amadei di Terni.
Rete : st 7’ Rosseti.
Note : ammoniti Moretti, Saggia, M. Perrone, Islam (O), Sacko, Xaxa (C). Spettatori 403.
Olbia. Cos corsara al Nespoli nell’anticipo della 17ª giornata di Serie D. Il derby con l’Olbia lo decide Rosseti, regalando alla Costa Orientale Sarda quelli che Loi definisce «tre punti pesanti in chiave salvezza» anche se al giro di boa i playoff sono più vicini dei playout.
La partita
Lo stesso non si può dire dell’Olbia, a rischio zona retrocessione. Prima del calcio d’inizio il Nespoli osserva un minuto di silenzio in memoria di Antonello Giua, ex giocatore dell’Olbia scomparso l’8 dicembre: durante l’intervallo viene consegnata una maglia celebrativa alla famiglia.
Intervallo al quale si arriva sullo 0-0. Primo tempo equilibrato, anche se le occasioni migliori le hanno gli ospiti. Clamoroso il palo colpito da Furtado al 45’, mentre la Cos si imbatte in un super Viscovo che neutralizza Intinacelli al 21’, al 26’ e al 35’.
In avvio di ripresa l’arbitro annulla il gol di Furtado (fallo di mano), poi Viscovo capitola al 7’ contro Rosseti che risolve una mischia in area da corner. L’Olbia reagisce e al 31’ Xaxa si esibisce sul sinistro a giro di Furtado. Sul gong, dagli sviluppi di un angolo i galluresi colpiscono la traversa. E finisce così.
«In un altro momento il pareggio l’avremmo ottenuto, ma ora siamo questi: i ragazzi vanno solo ringraziati per quello che stanno facendo», dice il tecnico dei bianchi Favarin. Gli fa eco Loi: «Vittoria importante contro una squadra che al di là dei problemi ha sempre fatto bene e merita un plauso».
