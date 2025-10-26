la cos non si ferma più 

Cos 2

Palmese 0

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa, Sarritzu (25’ st Loi), Cabiddu (44’ st Prieto), Nurchi, Murgia, Feola, Satalino (19’ st Oriano), Spanu (44’ st Marini), Intinacelli (19’ st Castineira), Sacko, Rossi. In panchina Loddo, Soilhi, Giosa, Zurbriggen. Allenatore Francesco Loi.

Palmese (4-4-2) : Pellino, Esposito (45’ st Di Nardo), Casella, D’Agata, Capogna (33’ st Natale), D’Angelo, Pusco, Basile (33’ st Capasso), Fierri, Cubillas (21’ st Cirillo), Brunet (18’ st Galesio). In panchina Leone, De Stefano, De Angeli, Perrone. Allenatore Nello Di Costanzo.

Arbitro : Simone Spagnoli di Tivoli.

Reti : pt 28’ Rossi; st 34’ (r) Murgia.

Note : ammoniti Sacko, Satalino, Rossi, Brunet, Capogna, D’Agata, Galesio; angoli 2-2; recupero 1’ pt e 5’ st.

Tertenia. Con una rete per tempo la Costa Orientale Sarda supera la Palmese e si issa al terzo posto in classifica confermando il momento positivo. Contro un avversario dalle buone individualità la squadra di Francesco Loi ha fornito una prestazione solida impreziosita dai gol di Rossi, che sblocca il match, e di Murgia, che chiude la contesa su rigore. Per i sarrabesi ogliastrini si tratta del quarto risultato utile consecutivo.

La gara

La prima occasione del match è dei padroni di casa: al 9′ Nurchi calcia sul primo palo da posizione defilata ma Pellino è attento. Al 14’ la Palmese risponde con un tiro dal limite di Capogna che si perde sul fondo. Al 28’ la Cos passa in vantaggio: punizione dalla destra di Murgia e stacco imperioso di Rossi che trafigge Pellino alla sua destra. Per il difensore si tratta del quarto gol consecutivo. Al 36’ un tiro-cross di Sacko sfiora il raddoppio.

Nella ripresa al 6’ Sarritzu si libera sulla destra, supera un nugolo di avversari e crossa al centro ma Pellino anticipa il pericolo. Al 15’ traversone di Fusco, deviazione di testa di Brunet, Xaxa blocca senza problemi. Al 26’ Spanu entra in area dalla destra e prova a servire Oriano, anticipato al momento del tiro. Alla mezzora punizione di Murgia dalla sinistra, D’Angelo salva sulla linea deviando in corner.

Al 32’ il rigore: Basile atterra in area Castineira e lo specialista Murgia trasforma spiazzando Pellino. Al 41’ Spanu verticalizza per Nurchi che si fa ipnotizzare dal portiere. Nel finale, al 49’, su corner Galesio colpisce di testa ma Xaxa blocca, mentre al 45’ lungo rinvio di Xaxa e D’Agata in un tentativo di servire Pellino sfiora l’autorete.

Con questa vittoria la Cos conferma la propria crescita e continua la corsa verso i piani alti della classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA