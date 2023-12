la cos non si ferma più 

cos 1

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Tommasino, Piras (17’ pt Cabiddu), Scarafoni, Demontis, Nurchi (42’ st Mattia Floris), Ladu, Cogotti, Manca (13’ st Aloia), Bonu, Naguel, Gallo. In panchina Maurizio Floris, Piredda, Satta, Cossu, Loi, Zannini. Allenatore Loi.

Anzio (4-3-3) : Rizzaro (36’ pt Perna), D’Amato, Busti, Galati, Bencivenga, Flores Heatley, Sirignano, De Gennaro (44’ st Mincione), Falconio (36’ st Bartolotta), Valentini (44’ st Massa), Lilli. In panchina Perna, Buatti, Lo Fazio, De Simone. Allenatore Guida.

Arbitro : Lascaro di Matera.

Rete : 14’ pt Demontis.

Note : espulso D’Amato al 12’ st; ammoniti De Gennaro, Bonu, Sirignano, Scarafoni, Gallo, Cogotti, Valentini, Mattia Floris; recupero 2’ pt e 5’ st.

Tertenia. La Costa Orientale Sarda piega anche l’Anzio e blinda la seconda posizione: è bastato il gol di Andrea Demontis al 14’ del primo tempo. Per la squadra di Francesco Loi - che non subisce reti da 450 minuti - è il dodicesimo risultato utile consecutivo . Gialloblù sempre a meno tre dalla capolista Cavese ma a più sei dalla Cynthialbalonga, terza forza.

La partita

Loi schiera i suoi uomini col 4-3-1-2. In difesa, da destra, Piras, Gallo, Bonu e Cogotti. Centrocampo a rombo con Ladu playmaker, interni Naguel e Demontis e vertice alto Scarafoni. Davanti Manca e Nurchi. Ospiti col 4-3-3 con Flores Heatley punta centrale. La Cos scende in campo con grande determinazione rendendosi subito pericolosa: sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti in area, Manca devia da due passi, capitan Rizzaro in volo respinge. L’azione prosegue e la palla che finisce sui piedi di Demontis che calcia dal limite, Rizzaro salva ancora alzando la sfera sopra la traversa con la mano riporto. Al 13’ Nurchi guadagna una punizione sulla sinistra.

La svolta

Ladu tocca per Demontis che fa partire un gran rasoterra da circa 20 metri indirizzato sul primo palo, Rizzaro si tuffa alla sua destra ma non ci arriva. Uno a zero. Al 29’ traversone di Naguel dalla sinistra, Nurchi devia di testa, palla di poco alta. Nella ripresa, al 6’ Ladu verticalizza per Nurchi che al momento di calciare viene anticipato in angolo da D’Amato. Sugli sviluppi del corner Bonu dal vertice destro dell’area piccola spara alto. Al 12’ gli ospiti restano in dieci uomini per l’espulsione di D’Amato per fallo su Nurchi. Al 15’ Bencivenga riceve palla sulla sinistra, entra in area e calcia, Tommasino alza la palla sopra la traversa. Al 29’ Gallo sfiora il raddoppio. Al 35’ Aloia smarca Nurchi che dal vertice destro incrocia il tiro, palla di poco sul fondo. Al 46’ Sirignano chiude lo specchio a Mattia Floris. Al 48’ diagonale di Aloia fuori di poco.