la Cos non si ferma più 

Palmese (4-3-3): Stasi, Manco, Mileto, Romano (30’ st Cardone), Tribuno (33’ st Passaro), Pugliese (39’ st Chkour), Galdean, De Feo (24’ st Fusco), Silvestro (17’ st Cozzolino), Iadaresta, Laringe. In panchina Paduano, De Lucia, Cardone, Galluccio, Di Martino. Allenatore Pietropinto.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Laconi, Derbali, Zanoni, Balbo, Cossu (23’ st Mascia), Demontis, Ladu (44’ st Mattia Floris), Cadau, De Mutiis (30’ st Ganzerli), Mancosu (40’ st Villa, 47’ st Loi). In panchina De Luca, Moi, Zoppi, Piras. Allenatore Loi.

Cos 2

Palmese 1

Arbitro : Moncalvo di Collegno.

Reti : 36’ pt Cadau, 8’ st Galdean (r), 21’ st De Mutiis.

Note : ammoniti Romano, Zanoni, Pugliese, Derbali, De Mutiis.

Tertenia. Terza vittoria di fila della Costa Orientale che piega la Palmese, ex terza forza del torneo, e si allontana dalla zona playout. Grande prestazione della squadra di Francesco Loi che ha vinto con merito. Nel primo tempo, all’11’ conclusione di Demontis dal limite, leggermente deviata, palla di poco sopra la traversa. Al 34’ diagonale di Manco col mancino dal vertice destro, la palla esce di poco. Due minuti dopo la Cos sblocca il risultato: passaggio filtrante di Demontis per Cadau che batte Stasi in uscita. Al 41’ su azione d’angolo Demontis di testa sfiora il raddoppio.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 7’ su un cross dalla sinistra di Laringe, Laconi tocca la palla con la mano. È rigore che Galdean trasforma spiazzando Floris. Sul momento migliore degli ospiti al 21’ la Cos si riporta davanti: cross rasoterra di Demontis, De Mutiis ben appostato sul secondo palo deve soltanto spingere la palla nel sacco. Al 27’ punizione di Galdean all’angolino, Floris devia in angolo col piede. Al 37’ azione personale di Mascia che entra in area e calcia, Stasi spara, sopra la traversa.

