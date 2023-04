La Cos non riesce a passare 

Cos 0

Lupa Frascati 0

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maurizio Floris, Laconi (40’ st Zoppi), Vesi, Zanoni, Balbo, Cadau, Piredda, Demontis, Cossu (20’ st Manca), Piroddi (28’ st De Mutiis), Nurchi (42’ st Villa). In panchina De Luca, Loi, Manca, Mancosu, Derbali, Ganzerli. Allenatore Loi.

Lupa Frascati (3-5-2) : Casagrande, Paolelli, Giannetti, Avellini, Pompili, Sabelli, Ruggeri, Traditi (12’ st Ferraro), Senesi (42’ st Flores), Armini (23’ st Rufo), Persano (18’ st D’Angelo). In panchina Palmieri, Molinari, Silvestri, Marras, Panella. Allenatore Chiappara.

Arbitro: Re Depaolini di Legnano.

Note : ammoniti Balbo, Laconi, Piredda, Piroddi, Persano, Giannetti, Traditi; recupero 1’ pt e 5’ st.

Tertenia. La traversa colpita nel finale da De Mutiis nega la vittoria alla Costa Orientale Sarda contro la Lupa Frascati. Finisce senza reti, gli uomini di Loi ora hanno un solo punto di vantaggio dalla zona playout. Nel primo tempo, al 15’ Nurchi di tacco smarca Laconi che si fa ipnotizzare da Casagrande. Nella ripresa, all’11’, diagonale di Nurchi, Casagrande si distende e respinge. Al 30’ traversone col destro di Pompili dal vertice sinistro, Senesi, indisturbato al centro dell’area piccola, colpisce debole di testa e Floris blocca. Al 33’ punizione dalla destra di Senesi, schiaccia di testa Chiappara dal secondo palo, Floris respinge.

Al 38’ occasionissima per la Cos: Balbo spizza di testa per De Mutiis che s’invola verso la porta, entra in area e calcia in diagonale, Casagrande salva respingendo in angolo. Al 41’ sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, il neo entrato Zoppi schiaccia di testa da due passi, Casagrande vola sotto l’incrocio e smanaccia. Al 49’ traversone di Manca dalla sinistra, devia con un bel tocco De Mutiis, la palla si stampa sulla traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata