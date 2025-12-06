La Cos non deve sbagliare   

Si completa oggi il quadro della quindicesima giornata. Dopo gli anticipi di ieri di Latte Dolce e Olbia, scendono in campo le altre due formazioni sarde, Costa Orientale Sarda e Budoni.

Alle 14, allo stadio Is Arranas di Tertenia, la squadra di Francesco Loi ospita il Real Monterotondo. La direzione di gara è affidata a Matteo Cerqua della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Samuele Michele Scellato di Prato e Francesco Di Venti di Enna.

I gialloblù, reduci dalla pesante sconfitta nel derby contro il Budoni, puntano a sfruttare il fattore campo, dove nelle ultime quattro uscite hanno raccolto tre vittorie e un pareggio. L’unico ko casalingo risale al 28 settembre contro l’attuale capolista, la Scafatese.

Gli ospiti, invischiati nei bassifondi della classifica, lontano da casa hanno conquistato un solo successo (il 24 settembre sul campo dell’Ischia) e hanno totalizzato appena due punti nelle ultime cinque trasferte. La Cos può contare su uno dei migliori attacchi del torneo, ma paga una difesa ancora troppo vulnerabile (29 reti subite), sulla quale lo staff tecnico sta lavorando intensamente. Un percorso che, in ogni caso, risulta pienamente in linea con le aspettative, soprattutto considerando che la società ha appreso del ripescaggio soltanto alla fine di luglio scorso.

Mezz’ora più tardi, alle 14.30, allo stadio Francesca Gianni di Roma, il Budoni fa visita all’Atletico Lodigiani. La formazione di Raffaele Cerbone vive un momento particolarmente positivo: cinque vittorie consecutive hanno proiettato i galluresi in piena zona playoff.

Dopo un avvio altalenante, sta emergendo il reale valore di una rosa competitiva, guidata con equilibrio ed efficacia da Cerbone. Tra i protagonisti spicca il portiere Domiziano Tirelli, decisivo anche contro la COS con un rigore parato: appena undici le reti incassate finora dalla squadra.I laziali, pur trovandosi in zona playout, restano avversari insidiosi, soprattutto tra le mura amiche, dove vengono da tre vittorie consecutive. A dirigere l’incontro sarà Andrea Augello di Agrigento, affiancato dagli assistenti Domenico Cono di Palermo e Luigi Ditta di Marsala.

