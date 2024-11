La Cos in un tunnel che sembra senza uscita 

Il lungo tunnel nel quale la Cos è entrata mesi fa, sembra non dover finire. La squadra è in crisi profonda, la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia non ha avuto i riflessi sperati sul campionato, dove è arrivata la nona sconfitta consecutiva.

La classifica preoccupa tantissimo: ultimo posto nel girone G di Serie D con appena due punti, a sei lunghezze dalla zona playout e dodici dalla salvezza diretta. E al termine del girone di andata mancano sei incontri. Domenica scorsa i gialloblù sono stati piegati dalla neo capolista Puteolana, che ha vinto le ultime quattro partite contro le formazioni sarde. Ancora una volta, la quinta in questa stagione, la Cos ha subito gol dopo dieci minuti.

Eppure poco prima dello svantaggio Pinna era andato anche vicino al gol. Poi, incassato lo 0-1, non c’è stata la giusta reazione e gli ospiti hanno segnato ancora nel finale di tempo. Nella ripresa l’espulsione di Donnarumma ha compromesso definitamente l’andamento del match.

Contro i campani c’è stato il ritorno del centrocampista Piredda e lo staff tecnico adesso spera di recuperare anche l’attaccante Sartor, che praticamente non ha quasi mai giocato. Un giocatore sul quale la società ha puntato tantissimo. Stanno mancando proprio i gol, sono appena sette quelli all’attivo: il peggior attacco del raggruppamento. Ma anche il reparto difensivo è in sofferenza, è il peggiore con venticinque reti al passivo 13 delle quali subite nelle ultime quattro partite.

Il periodo è davvero difficile ma la società, lo staff e i giocatori faranno di tutto per cercare di superarlo. Il calendario ora prevede due trasferte. La prima al “Bruno Nespoli” di Olbia con i bianchi reduci dal primo successo stagionale e ben motivati. La successiva, altro scontro diretto, sul campo del Terracina.

