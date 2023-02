La Cos (in dieci) si arrende  

Cos 0

Casertana 2

Cos (4-4-2) : De Luca, Manca (20’ st Mascia), Cadau, Demontis (35’ st Piredda), Ladu, Mancosu, Cogotti (39’ pt Laconi), Zanoni (45’ st De Mutiis), Derbali, Floris, Cossu (7’ st Nurchi). In panchina Moro, Loi, Nurchi, Piroddi, Ganzerli. Allenatore Loi.

Casertana (4-4-2) : Prisco, Sabatini, Soprano, Tringali, Ferrari, Bollino (35’ st Vacca), Cugnata (8’ st Sena), Casoli, Taurino (16’ st Turchetta), Manzo, Paglino. In panchina Romano, Galletta, Liurni, Atteo, Matese, Guida. Allenatore Cangelosi.

Arbitro : Carsenzuola di Legna-

no .

Reti : 27’ st Turchetta, 48’ st Casoli.

Note : espulsi Mattia Floris al 24’ st e il tecnico della Cos Francesco Loi e il vice Carta (24’ st) al 37’ st. Ammoniti Demontis, Derbali, Cogotti, De Luca, Sabatino, Bollino, Turchetta, Tringali. Recupero 2’ pt-5’ st.

Tertenia. Non basta una buona prova alla Cos, sconfitta dalla Casertana che ha saputo sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Mattia Floris al 24’ della ripresa. Contestato il secondo giallo al centrocampista. Nel primo tempo, al 23’ diagonale di Mancosu da fuori area, palla fuori. Al 26’ un pallonetto di Floris sorvola di poco la traversa con Prisco fuori dai pali. Al 38’ doppio intervento di De Luca su Taurino e Bollino. Per un infortunio di un assistente il direttore di gara, dopo aver sentito i capitani, chiama due dirigenti a ricoprire il ruolo di guardalinee.

L’episodio

Nella ripresa, al 24’ la Cos resta in dieci uomini per l’espulsione di Floris per doppia ammonizione. Ne approfittano subito gli ospiti che 3’ più tardi passano in vantaggio su azione d’angolo: incornata di Ferrari, De Luca salva ma la palla finisce sui piedi del neoentrato Turchetta che insacca. Al 47’ gran punizione di Ladu dalla destra, Prisco vola e devia in angolo. Al 48’ in contropiede Casoli fa 0-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata