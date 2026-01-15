VaiOnline
Giovanili.
16 gennaio 2026

La Cos, i 180 atleti e l’affiliazione all’Atalanta 

In una zona della Sardegna dove lo spopolamento è un problema presente, c’è una realtà sportiva che cresce e riesce attraverso la programmazione, la formazione e l’entusiasmo ad attrarre centinaia di giovani atleti. È la Cos, acronimo di Costa Orientale Sarda, che svolge le sue attività tra Tertenia e Barisardo e riesce a coinvolgere anche il Sarrabus.

Il percorso di crescita è partito qualche anno fa, come spiegato dal responsabile del settore giovanile Davide Moi, intervenuto ai microfoni di Radiolina: «In tre anni il nostro vivaio è cresciuto passando dai 70 tesserati iniziali ai 180 attuali. Per il Sarrabus e l’Ogliastra sono numeri spropositati. Questo ci ha avvantaggiato soprattutto nell’allacciare rapporti anche a livello nazionale. Da quest’anno siamo affiliati all’Atalanta, lo abbiamo voluto fortemente e stiamo ottenendo grandissimi risultati. Soprattutto noi tecnici, perché ci possiamo permettere un continuo aggiornamento e confronto con la società migliore in Italia per quanto riguarda i giovani«.

Antonio Farinola, responsabile dell’attività di base oltre che allenatore degli esordienti, sottolinea a sua volta i risultati ottenuti non solo sul campo: «L’anno scorso abbiamo vinto il campionato Giovanissimi provinciali. Quest’anno i ragazzi nel regionale si stanno comportando molto bene, sia nella categoria Giovanissimi sia in quella Allievi. E anche nell’attività di base ci sono tanti atleti di prospettiva, ma soprattutto bravi ragazzi che hanno voglia di imparare, per noi la cosa più importante». Il segreto? Ancora Farinola: «Crescere i nostri ragazzi dando loro delle piccole regole e facendo capire che il calcio è solo lo specchio della vita fuori dal rettangolo di gioco. Quindi, nel nostro piccolo, crescere gli uomini e le donne del futuro».

