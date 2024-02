La Cos ha ricominciato a respirare 

La Cos ha ripreso a sorridere. Domenica scorsa dopo tre giornate la squadra di Francesco Loi ha ritrovato il successo in Serie D battendo in trasferta il Trastevere: un risultato importante contro una formazione, quella laziale, che si presentava con alle spalle due vittorie consecutive. Tre punti preziosi che consentono ai sardi di confermare la quinta posizione a tre lunghezze dal Cassino, secondo. Ora ci sarà una pausa e il campionato ripartirà il 18 febbraio con la sfida di Tertenia contro l’Ostiamare, squadra che cerca di insediare proprio il piazzamento playoff di Nurchi e compagni.

«È stato un successo preziosissimo», dice Loi, «un match di sacrificio e alta concentrazione da parte dei ragazzi, che sono stati bravi e hanno concretizzato al meglio le occasioni create. Non era facile dopo un periodo non positivo in termini di risultati. Ma il cammino è ancora lungo, per la tranquillità ci mancano sette punti e in questo torneo farli è tutt’altro che facile, soprattutto nel girone di ritorno. La classifica è cortissima, bisogna mantenere alta la guardia. Una volta raggiunto il traguardo potremo dare la possibilità ad altri ragazzi del nostro settore giovanile di fare esperienza nella categoria».

La sosta «sarà utile per preparare le prossime sfide e recuperare alcuni infortunati come Piras», conclude Loi, «ci aspetta un calendario difficile. Prima l’Ostiamare, poi la trasferta sul campo della Nocerina. Dobbiamo lavorare tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA