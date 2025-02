La Cos, gli esoneri e una vittoria clamorosa 

Che il calcio non sia scienza esatta, ma uno sport sottoposto a regole tutte sue spesso contrarie alla logica, è dimostrato dall’incredibile caso della Cos in Serie D: squadra che ha cominciato il torneo rivoluzionata nella rosa, in difficoltà sin dalla prima giornata (è ultima), protagonista già di due cambi in panchina e tuttavia, proprio in seguito agli esoneri, capace di avviare una certa rimonta (dopo il primo) e di conquistare un successo clamoroso (dopo il secondo) che ora fanno sperare in un risultato da tutti o quasi ritenuto molto complicato da ottenere negli scorsi mesi. La salvezza. Magari anche diretta, non solo tramite i playout. Traguardo quest’ultimo ormai a portata di mano, perché la soglia di galleggiamento dista un solo punto.

Cosa abbia spinto il club a cacciare all’improvviso, e alla vigilia di una sfida più che delicata contro la terza in classifica Guidonia Montecelio, l’allenatore Sebastiano Pinna, subentrato undici partite prima a Francesco Loi, che aveva guidato la squadra a inizio torneo, non è chiaro. Quantomeno non ufficialmente: il club è in silenzio stampa da settimane e nessuna motivazione è stata data. Solo voci che si rincorrono, si vocifera di screzi e di una mancata intesa tra lo stesso Loi e il tecnico. L’esonero poteva essere un salto nel buio, tenuto conto che sotto la guida dell’ex tecnico della Ferrini la formazione ogliastrino-sarrabese aveva ingranato conquistando sedici punti su 18 (oggi ne ha 21), undici dei quali in trasferta, con una media di 1,454 a gara, quasi da zona playoff. La risalita era iniziata, quindi la defenestrazione ha colto tutti di sorpresa. Senonché due giorni dopo la squadra, affidata momentaneamente ad Antonio Carta, già vice di Loi, addirittura ha maltrattato l’avversaria, in piena corsa playoff, quasi a voler mostrare di poter comunque navigare con sicurezza anche nella tempesta.

La decisione di non parlare, pur legittima, non aiuta a capire cosa sia accaduto. L’iniziativa sarebbe legata alla volontà di dare serenità ai giocatori e all’ambiente, mentre non vi sarebbero problemi di natura tecnica: l’esonero sarebbe legato a contrasti caratteriali con Pinna, a un suo presunto malcontento sulla rosa e ad atteggiamenti non graditi che hanno spinto la società a decidere (all’unanimità) per il cambio. L’ex allenatore sino a giugno è sotto contratto: dopo, se vorrà, potrà dare la sua versione. Nel frattempo la Cos deciderà se lasciare in panchina Carta, lo stesso Loi oppure Davide Moi e proseguire nella caccia a un obiettivo oggi più a portata di mano: la salvezza. Per disputare l’anno prossimo l’ottava stagione in Serie D.

