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Al Todde.
12 ottobre 2026 alle 01:45

La Cos fa tutto bene: manca solo il gol 

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Cos 0

Afragolese 0

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Cutrona, Mikhaylovskiy, Demontis (19’ st Demarcus), Arboleda, Morrone, Murgia, Feola, Ponzo, De Luca, Ghia, Odianose (31’ st Martins). In panchina Xaxa, Anedda, Rossi, Callegari Torre, Spanu, Meneghini, Intinacelli. Allenatore Ruggeri (Loi squalificato).

Afragolese (4-4-2) : Cacciapuoti, Vecchione, Maiorano (26’ st Scafaro), M. Langella, Sepe, De Simone (19’ st Gallo), Ferrara (26’ st Nunziante), Filippini, Cascio (15’ st Kargbo), Senese, D’Angelo (19’ st L. Langella). In panchina Polverino, Crasta, Molignano, Palomba. Allenatore Esposito.

Arbitro : L’Erario di Formi.

Note : ammoniti Feola, Ghia, De Simone. Recupero 1’ pt-6’ st.

Bari Sardo. Buona prestazione della Cos, che sfiora la prima vittoria interna ma non va oltre lo 0-0 con l’Afragolese. Per la squadra gialloblù è il secondo pareggio di fila tra le mura amiche. La prima occasione è degli ospiti: al 7’ D’Angelo entra in area e mette al centro per Senese, ma Demontis anticipa. Poi sono i padroni di casa a fare la partita. Al 19’ Ghia, lanciato da Murgia, supera un avversario e calcia fuori di poco. Al 20’ Demontis ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta. Al 39’ Ponzo s’invola sulla sinistra e crossa per Odianose, che non trova la porta. Odianose ci riprova al 41’ su servizio di Morrone, ancora senza fortuna. Al 45’ Ponzo entra in area e calcia centrale, Cacciapuoti respinge.

Nella ripresa, al 29’, corner di Murgia e deviazione col tacco di Feola, Filippini salva sulla linea. Al 32’ è l’Afragolese a rendersi pericolosa: Kargbo entra in area, ma Cutrona respinge con i piedi. Al 42’ l’occasione più grande: punizione a due in area per doppio tocco di Cacciapuoti, Demarcus tocca per Murgia, che calcia forte, ma non passa. Poi Mikhaylovskiy prova di testa e un difensore salva.

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