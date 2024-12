La Cos è in ripresa Allarme per l’Olbia 

Girare a 16 punti non era nei piani dell’Olbia. Di certo non lo era in quelli di Zé Maria, che fino alla fine del match con la Gelbison, perso 2-3, sperava di strappare almeno un pari con la nuova vice capolista.

Invece la trasferta della 17ª e ultima giornata di andata di Serie D ha fruttato ai bianchi la nona sconfitta in campionato, risultato che preoccupa al di là della classifica, peggiorata anche per quelli delle antagoniste dirette: su tutte la Costa Orientale Sarda, che ha espugnato il campo della Sarnese (2-0), e l’Ilvamaddalena, a segno in casa contro il Trastevere (2-1), che adesso tallonano l’Olbia rispettivamente a -3 e a -2. E alla ripresa, il 5 gennaio, sarà derby a La Maddalena tra Olbia e Ilva. Peggio sta l’Atletico Uri, sconfitto a domicilio dall’Atletico Lodigiani (0-2) e scivolato all’ultimo posto, mentre se la gode il Latte Dolce, che nell’anticipo del turno è riuscito a piegare a Sassari con un sonoro 4-1 l’ormai ex capolista Paganese, consolidando - unica tra le sarde - la sua presenza nella zona tranquilla della classifica con 23 punti.

«Ci siamo meritati la sconfitta: quando una squadra subisce il gol dopo 30” e fatica a reagire ci sono poche scuse. Una squadra che sta lottando per non retrocedere non può avere così poca voglia di vincere», ha tuonato nel post partita l’allenatore dell’Olbia Zé Maria, che striglia la squadra ma anche la società «che sa quello che deve fare e lo deve fare prima possibile, perché la strada è sempre più in salita». Il riferimento è al mercato, dal quale non sono arrivati i rinforzi richiesti nonostante le promesse della proprietà.

