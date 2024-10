La Cos è in caduta libera 

R. Monterotondo 4

Cos 2

Real Monterotondo (4-4-2) : Silvestrini, Contucci, Mauro, Darini, Albanesi, Meledandri, Gningue, Grossi (23’ st Ceccarelli), Menghi (42’ st Scaffidi), Riosa (26’ st Manca), Cantiani. In panchina Mengucci, Bencivenga, Muti, Barba, Occhialini, Moreschini. Allenatore Alessandro Boccolini.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris (16’ st Xaxa, 46’ st Boi), Donnarumma, Severgnini, Piseddu, Demontis, Cabiddu (16’ st Sulis), Loi, Caferri (32’ st Santoro), Mattia Floris, Attah (16’ st Aloia), Pinna. In panchina Loi, Morlando, Monteleone, Santoro, Mesina. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Alessandro Femia di Locri.

Reti : pt 5’ Mauro, 38’ Menghi; st 3’ (r) e 40’ Menghi, 18’ Pinna, 43’ (r) Demontis.

Note : ammoniti Menghi, Mauro, Manca, Mattia Floris, Cabiddu, Pinna; recupero 1’ pt e 5’ st.

Roma. Ancora una giornata storta per la Cos, che contro il Real Monterondo rimedia la sesta sconfitta di fila e resta all’ultimo posto. Pesano i gol subiti a freddo all’inizio del primo e del secondo tempo. I gialloblù recriminano pure per una rete annullata sul 3-2. Nel finale s'infortuna Xaxa.

Primo tempo

Dopo appena 5’ la squadra di casa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sblocca il risultato: batte Grosso, Mauro anticipa tutti e insacca. Al 15’ cross di Mauro, deviazione di Gningue, palla fuori dallo specchio. Al 26’ conclusione di Grossi dalla distanza di poco alta sopra la traversa. Alla mezzora Piseddu calcia dal limite dell’area, Silvestrini respinge. Al 38’ sale in cattedra Menghi, che firma il raddoppio con conclusione dal limite imparabile per Maurizio Floris. Immediata la reazione della Cos, che al 43’ accorcia le distanze grazie a un rigore trasformato dal Demontis.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, al 3’, i padroni di casa guadagnano un rigore che Menghi trasforma. Al 12’ una punizione di Pinna fa la barba al palo. Al 16’ il tecnico Loi inserisce forze fresche e dopo 2’ la Cos va a segno con una diagonale di Pinna. Al 29’ Cantiani da buona posizione non inquadra la porta. Al 34’ il direttore di gara annulla una rete alla Cos su un corner: inutili le proteste dei sardi. Al 40’ il Real Monterondo chiude il match con Menghi (che così sigla la sua tripletta personale). In pieno recupero si infortuna Xaxa e la Cos resta senza portiere di ruolo: il classe 2008 viene sostituito da Boi e tra i pali va Mattia Floris.

