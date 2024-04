la cos dura solo un tempo 

Romana 3

Cos 1

Romana (3-5-2) : Mastrangelo, Sfanò, Tarantino, Redondi, Fiore, Carbone (11’ st Vagnoni), Spinosa, Ruggeri, Succi, Armini, Calì. In panchina Antolini, Ferraro, Paolelli, Rufo, Pagliuso, Minnocci, Romagnoli. Allenatore D’Antoni.

Cos (4-3-1-2) : Xaxa, Piras (40’ st Sotgia), Gallo, Bonu, Caferri, Demontis, Ladu, Scarafoni (18’ st Cabiddu), Mattia Floris (21’ st Aloia); Cadau (45’ pt Naguel), Santoro (31’ st Nurchi). In panchina Maurizio Floris, Gasmi, Loi, Satta. Allenatore Loi.

Arbitro : Filippo Pazzarelli di Macerata.

Reti : pt 32’ Armini; st 14’ Armini, 21’ Vagnoni, 23’ Aloia.

Note : espulso Calì al 48’ st per doppia ammonizione; ammoniti Mattia Floris, Bonu, Loi; angoli 4 a 6 per la Cos; recupero 4’ pt e 6’ st.

Roma. Come all’andata, la Romana piega la Cos. La squadra di Francesco Loi combatte per un tempo, poi subisce l’uno-due dei laziali a inizio ripresa. Inutile l’eurogol di Aloia da centrocampo. I sardi restano in settima posizione in compagnia dell’Ostia Mare e, ora, anche della Cynthia.

Buon avvio degli ospiti, che pressano da subito gli avversari e al 19’ si rendono pericolosi con un gran tiro da fuori area di Demontis respinto con i pugni di Mastrangelo. Al 32’ però passa la Romana con un pallonetto di Armini che sfrutta un errore in uscita di Xaxa. Nella ripresa, al 14’ i laziali raddoppiano: traversone dalla sinistra di Sfanò e deviazione aerea vincente di Armini. La Cos subisce il colpo e 7’ più tardi Vagnoni firma il tris dopo uno scambio con Calì. Al 23’ i gialloblù accorciano le distanze con un eurogol del neo entrato Aloia che, alla ripresa del gioco, dal cerchio di centrocampo beffa Mastrangeli fuori dai palo. Al 49’ il direttore di gara annulla una rete ad Aloia. Un minuto dopo botta di Demontis, Mastrangelo gli nega il gol.

