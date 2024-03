la cos deve accontentarsi 

Cos 1

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Tommasino, Piras (39’ st Cabiddu), Piredda, Demontis, Nurchi, Cogotti, Massimiliano Manca (28’ st Aloia), Satta, Mattia Floris (36’ st Loi), Gallo, Zinzula (8’ st Sulis). In panchina Maurizio Floris, Scarafoni, Cadau, Bonu, Naguel. Allenatore Francesco Loi.

Cynthialbalonga (4-4-2) : Fusco, Bigi, Capaldo, Pisanu, Lisari (22’ st Santoni), Albanese, Di Cairano (22’ st La Vigna), Luca Manca, Sartor (33’ st Cappai), Doratiotto (22’ st El Bakhtaoui), Macari (39’ st Calzone). In panchina Silvestrini, Quadraccia, Zitelli, Falasca. Allenatore Marco Mariotti.

Arbitro : Alessio Vincenzi di Bologna.

Reti : 4’ st Mattia Floris, 25’ st El Bakhtaoui.

Note : espulso il tecnico Mariotti (Cynthia) al 47’ st; ammoniti Lisari, Albanese, Mattia Floris, Tommasino, Piras, Piredda, Demontis; recupero 2’ pt e 4’ st.

Tertenia. Al campo “Is Arranas” di Tertenia finisce uno a uno tra Costa Orientale Sarda e Cynthialbalonga. Non arriva la prima vittoria interna del girone di ritorno per gli uomini di Francesco Loi, ora a meno cinque dalla zona playoff. È stata una gara dai due volti: primo tempo di marca sarrabese ogliastrina, seconda frazione equilibrata con gli ospiti più agguerriti.

Partono forte i padroni di casa: al 13’ Zinzula insacca ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 20’ punizione di Mattia Floris, palla a fil di palo. Poco dopo lo stesso giocatore va nuovamente vicino al gol. La squadra ospite si affida ai lanci sulle punte che provano a dialogare tra loro cercando di far respirare la retroguardia. Al 30’ ospiti pericolosi con una percussione di Sartor che mette alla prova i riflessi di Tommasino, il qaule qualche minuto più tardi riesce a deviare in corner una conclusione di Capaldo deviata involontariamente da un difensore gialloblù.

In avvio di ripresa Cos subito in gol: Floris, nativo di Tertenia, spedisce la palla sotto l’incrocio con una conclusione da cineteca da 25 metri. Lo svantaggio accende gli ospiti che prendono in mano il centrocampo. La Cos si affida al contropiede senza grossi sussulti. Al 25’ il neo entrato El Bakhtaou beffa Tommasino con un fendente che da destra s’infila nell’angolo opposto. Al 40’ Tommasino con una provvidenziale uscita su Sartor evita ai padroni di casa di capitolare. La gara si trascina fino al termine senza emozioni. Ottima la direzione di gara di Vincenzi della sezione di Bologna.

