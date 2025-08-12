VaiOnline
Mercato.
13 agosto 2025 alle 00:31

La Cos definisce la rosa: sinora undici volti nuovi 

Inizia a prendere forma la Costa Orientale Sarda in vista del settimo campionato di fila in Serie D. Fa rientro in gialloblù, dopo cinque anni, l’esterno sinistro Tommaso Spanu (classe 2002), la scorsa stagione all’Alghero ed ex Vado, Arzachena e giovanili del Cagliari. Nuovamente a casa anche il difensore Santiago Zurbriggen (1990) e l’attaccante Sergio Nurchi (1990), entrambi reduci dalla vittoria in Eccellenza col Monastir. Ingaggiato pure l’attaccante Antonio Demarcus (2000), ex Atletico Uri e Olbia. Si aggiungono agli acquisti di Stefano Sarritzu (1992), Andrea Feola (1992) e Christian Arboleda (1997). Rientrano, dopo una stagione in prestito, il difensore Andrei Rarinca (2006, Tortolì) e l’attaccante Badis Gasmi (2006, Arzachena). Presi poi i giovani Lorenzo Bonfigli (2007), ex Triestina e Cagliari, e Luigi Oriano (2006) dall’Atletico Lodigiani. In arrivo i difensori Nacho Prieto (1994) dall’Idolo e Ben Husni Soilihi (2000), la scorsa stagione al Barisardo. Tra i confermati Lorenzo Cogotti, Andrea Demontis, Marco Piredda, Leonardo Xaxa, Tommaso Cabiddu, Giovanni Soggia, Giovanni Mameli, Mattia Floris, Antonio e Enrico Loi e Leonardo Boi.

In Eccellenza l’Iglesias blinda i difensori Stefano Crivellaro (2002) e Lorenzo Mechetti (1996) e il centrocampista Edoardo Piras (2004). La Nuorese ha tesserato l’attaccante Filippo Rosa (2006), ex Tuttavista cresciuto nelle giovanili del Puri e Forti.

In Promozione l’Atletico Cagliari di Carlo Saba si assicura le prestazioni del difensore Gabriele Pancotto, ex Selargius. Alla Villacidrese approda il centrocampista Stefano Demurtas, ex del Calangianus e del Tempio.

In Prima categoria Albertino Melis è il nuovo allenatore della Verde Isola di Carloforte. Nella scorsa stagione il tecnico di Sinnai ha vinto il campionato di Seconda categoria col Decimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

