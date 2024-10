la cos crolla, quinto ko di fila 

Cos 0

Trastevere 2

Cos (4-4-2) : Xaxa, Donnarumma (33’ st Monteleone), Severgnini, Demontis, Ladu, Aloia (9’ st Attah), Cabiddu, Caferri, Sulis (9’ st Santoro), Mattia Floris (9’ st Antonio Loi), Pinna. In panchina Maurizio Floris, Piseddu, Morlando, Rarinca, Mesina. Allenatore Francesco Loi

Trastevere (4-4-2): Manni, Iacoponi, Conte (16’ st Ciucci), Mattia, Massimo, Giordani, D’Incoronato (38’ st Lattanzi), Crescenzo, Mocanu (6’ st Marsili), Ferrante, Lorusso (48’ st Mariani). In panchina Lazzarini, Angelilli, Cavallini, Fragnelli. Allenatore Marco Bernardini.

Arbitro : Bissolo di Legnago.

Reti : 38’ pt Lorusso, 26’ st Marsili.

Note : espulso Ladu al 46’ st; ammoniti Massimo, Aloia, Servegnini, Demontis ; angoli 5-4 per la Cos; recupero 1’ pt e 6’ st.

Tertenia. Quinta sconfitta consecutiva per la Costa Orientale Sarda. All’Is Arranas vince il Trastevere con una rete per tempo. Un periodo anche sfortunato per i gialloblù che hanno fallito un rigore con Ladu sul risultato di 0-1. Il tecnico Loi schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Pinna ma deve rinunciare ancora a Piredda, Sartor e Derbali.

La partita

Il primo sussulto della gara è dei padroni di casa, al 19': Mattia Floris si libera del suo marcatore e calcia al volo, prodezza di Manni che vola e respinge, sulla ribattuta Aloia non trova lo specchio. Alla mezz’ora, ancora Floris insidioso, la sua conclusione fa la barba al palo. Poco dopo, Demontis da buona posizione calcia male. Al 38’, al primo vero affondo, passano gli ospiti con una punizione di Lorossu indirizzata sul secondo palo, la palla s’infila all’angolino. Al 42’ la Cos ha l'occasionissima per pareggiare: Massimo stende in area il neo acquisto Pinna. È rigore. Dal dischetto si presenta Ladu, il tiro si stampa sul palo.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 15’ Santoro smarca Attah che, da ottima posizione, manca clamorosamente la palla. Al 20’ diagonale di Marsili, sfera sul palo. Sei minuti dopo, il raddoppio degli ospiti: verticalizzazione di Massimo per Marsili che, complice una deviazione di Servegnini, trafigge Xaxa. Inutili le proteste dei gialloblù per la posizione (ritenuta irregolare) di Marsili momento della ricezione della sfera. Al 36’ botta di Demontis, Manni respinge con i pugni. Al 42’ Attah spara alto. Al 46’ la Cos resta in dieci uomini per l’espulsione di Ladu per un fallo su Lattanzi.

