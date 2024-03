La Cos crolla, playoff più lontani 

Boreale 2

Cos 0

Boreale (4-4-2) : Corriere, Buccioni, Ricci, Santarelli (18’ st Spila), Zeetti, Casavecchia, Bersaglia (20’ st Tomassini), Perroni, Gjoni, Bosi (27’ st Damiani), Sablone (47’ st Selvadagi). In panchina Mansueti, De Franceschi, Doukoure, Di Vico, Liburdi. Allenatore Ligori.

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Tommasino, Piras, Gallo, Satta (41’ st Naguel), Cogotti, Demontis (30’ st Ladu), Piredda, Cossu (14’ st Scarafoni), Nurchi, Mattia Floris, Manca (14’ st Santoro). In panchina Maurizio Floris, Cadau, Cabiddu, A. Loi, Bonu. Allenatore Loi.

Arbitro : Diego Castelli di Ascoli Piceno.

Rete : 24’ st e 43’ st (r) Gjoni.

Note : espulso Casavecchia al 16’ st per fallo di reazione; ammoniti Bosi, Sablone, Santarelli, Cogotti: angoli 2-4 recupero 1’ pt e 5’ st.

Roma. La Costa Orientale Sarda capitola al “Don Orione” di Roma contro l’ex cenerentola Boreale perdendo la ghiotta occasioni di riportarsi a meno due dalla zona playoff. I laziali hanno segnato le due reti, entrambe firmate da Gjoni, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione in precedenza del capitano Casavecchia. Grande rammarico per i sardi, dopo un buon primo tempo con le occasioni per Demontis e Mattia Floris. La Boreale non vinceva addirittura dal 10 dicembre.

I gialloblù scendono in campo con gran determinazione e al 2’ Demontis con una gran conclusione da fuori area costringe Corriere alla parata in due tempi. Al 9’ Satta sbarra la strada a Gjoni pronto a colpire. Al 29’ tiro di Mattia Floris dopo un batti e ribatti, la palla si stampa sulla traversa. La Cos parte bene anche nella ripresa: al 9’ Manca calcia dall’altezza del dischetto, Casavecchia è sulla traiettoria e salva. Sul capovolgimento di fronte, su un lancio dalle retrovie Buccioni spizza per Gjoni che calcia da due passi, Tommasino respinge con la collaborazione del palo. Al 16’ Casavecchia viene espulso per fallo di reazione su Floris. Al 24’ la Boreale passa: su un errore in fase di manovra della Cos, Gjoni prende palla, aggira Satta e s’invola verso la porta trafiggendo l’incolpevole Tommasino alla sua destra. Al 32’ angolo da destra di Piredda, incornata di Satta, sfera sopra la traversa. Al 42’ su uno schema su punizione dei padroni di casa Damiani riceve palla in area e viene steso da Tommasino: è rigore. Gjoni spiazza il giovane portiere ospite.

