la cos crolla col guidonia ed è ultima 

Guidonia 3

Cos 1

Guidonia Montecelio (4-3-3) : Mastrangelo, Guerriero (36’ st Calzone), Cristini, Buono (9’ st Spinosa), Errico (21’ Succi), Calì (14’ st Tounkara), El Bakhtaoui (44’ st Maccari), Sfanò, Icardi, Piroli, Rossi. In panchina Guerrieri, Giordani, Stefanelli, Musso, Spinosa. Allenatore D’Antoni.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Xaxa, Severgnini, Demontis, Ladu, A. Loi, E. Loi (1’ st Piseddu), Morlando (1’ st Cabiddu), Sulis (33’ st Caferri), Monteleone, Santoro (19’ st Mesina), Attah (1’ st Aloia). In panchina Maurizio Floris, Gurzeni, Rarinca, Mameli. Allenatore Loi.

Arbitro : Francesco Pio Sarcina di Barletta.

Reti : pt 9’ Calì, 40’ e 42’ Rossi; st 40’ Aloia.

Note : ammoniti Piroli, Buono, Spinosa, Cabiddu; recupero 0’ pt e 4’ st.

Guidonia. Al Guidonia basta un tempo per chiudere la pratica e affondare la Cos all’ultimo posto in classifica. Sul campo laziale, per la squadra di Francesco Loi, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva su sei gare giocate, subendo addirittura tre reti nel primo tempo. La Cos fa bene solo nella ripresa: riesce però a realizzare solo un gol, nel finale con Aloia. Un momento davvero nero della squadra ogliastrina: neanche il nuovo arrivato, l’attaccante Attah, sostituito nella ripresa, ha saputo dare la carica ad una squadra in evidente difficoltà.

La partita

Parte forte la squadra di casa che dopo appena 9' passa in vantaggio con un gran tiro dal limite dell'area di Calì. Al 14' Xaxa si rifugia in angolo su una conclusione di Rossi. Sull'azione d'angolo, El Bakhtaoui calcia una bordata: il portiere ogliastrino fa il miracolo. Al 40' il raddoppio dei laziali firmato da Rossi su calcio di punizione, con la palla che s'infila all'angolino. Due minuti dopo, la terza rete ancora con Rossi che trova l'incornata vincente su un traversone dalla destra. Un uno-due che per la Cos equivale ad una mazzata.

La ripresa

Nella ripresa, invece gli ospiti reagiscono: al 17' una conclusione di Sulis lambisce il palo. Al 27' deviazione aerea di Sfanò, la palla sfiora uno dei legni della porta di Xaxa. Al 39' conclusione al volo di Demontis, Mastrangelo con la mano di riporto alza la palla sopra la traversa. Al 40' Aloia da due passi, in scivolata accorcia le distanze. Ma ormai per la Cos è troppo tardi e ora la classifica che fa paura.

