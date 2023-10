La Cos contro la Nocerina punta al grande colpo  

La Cos per il primo posto, il Latte Dolce, il Budoni e l’Atletico Uri per riprendersi dalle sconfitte subite nell’ultimo turno. Oggi in Serie D le squadre sarde scendono in campo con umori e situazioni differenti. La squadra del Sarrabus-Ogliastra ha forse il compito più difficile perché attende in casa la Nocerina, club con trascorsi importanti (ha giocato in Serie B e ha vinto due campionati di Serie C) e attualmente in prima posizione, assieme alla Cavese, dopo aver battuto domenica scorsa il Budoni. I campani hanno un punto in più rispetto ai sardi, che dunque in caso di vittoria scavalcherebbero i rivali portandosi quanto meno al secondo posto. Impresa complicata, ma la formazione di Francesco Loi ha il miglior attacco del torneo: 16 gol in sei partite.

Il Budoni, che aveva ben cominciato e ora è reduce da due ko di fila, ha l’occasione di riscattarsi ospitando la Gladiator ultima in classifica. Il Latte Dolce gioca ad Anzio: le squadre hanno numeri simili (rispettivamente 8 reti fatte e 7 subite contro 9 e 8) e sono separate da un solo punto a favore dei laziali (10 a 9). Infine l’Uri gioca a San Marzano, in Campania: l’Atletico deve risollevarsi dopo la batosta (2-5) subita in casa con l’Anzio.

Si gioca anche in Eccellenza: Li Punti e Ilvamaddalena, impegnati a Bosa e in casa con l’Iglesias, tenteranno di allungare in vetta sul Ghilarza, che sconta il turno di riposo. Spicca Carbonia-Sant’Elena, il Villasimius ospita il glorioso Tempio, la Ferrini Cagliari attende il Barisardo. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA