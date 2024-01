La Cos chiede strada al Latte Dolce 

Tertenia. La squadra di Francesco Loi è a caccia di punti per blindare la seconda piazza ed eventualmente approfittare di un passo falso della capolista Cavese che riceve il Cassino, quarta forza del torneo; i sassaresi puntano a incrementare il vantaggio sulla zona calda e magari fanno anche un pensiero alla quinta piazza, che dista cinque lunghezze. Terminata l’attesa, questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14,30) va in scena al comunale “Is Arranas” di Tertenia l’importantissimo derby Cos-Latte Dolce. Nella partita di andata si imposero (4-2) i biancocelesti, per i sarrabesi ogliastrini una delle due sconfitte lontano da casa. Dirige l’incontro Simone di Renzo della sezione di Bolzano, coadiuvato dagli assistenti Luca Mocci e Mirko Pili, entrambi della sezione di Oristano.

Match delicato

«Una partita difficile», dice il tecnico di casa Loi, «inoltre è sempre un derby. Affrontiamo una squadra ben collaudata guidata da un allenatore di grande esperienza che ha sempre fatto bene. Il Latte Dolce ha un ottimo organico ed è in salute, reduce dalla vittoria col Budoni. Inoltre, come da tradizione, ha dei ragazzi di assoluto valore grazie a uno dei migliori settori giovanili. Nella partita di andata abbiamo perso e la sconfitta ci è servita da lezione perché poi abbiamo inanellato tredici risultati utili consecutivi. È una sfida importante e delicata per entrambe le formazioni, uno scontro diretto. Cercheremo di dare il meglio e continuità al successo ottenuto al “Ninetto Martinez” di Uri».

Dello stesso avviso il dirigente-segretario Franco Palleschi. «Una gara estremamente difficile contro una squadra forte, sempre ben messa in campo e guidata da Mauro Giorico, allenatore di provata esperienza che ha portato le sue formazioni sempre a un elevato livello. Per quanto ci riguarda i nostri ragazzi stanno bene, sono compatti e uniti, pronti ad affrontare questa partita impegnativa. Ci saranno assenze importanti quali quelle di Bonu e Demontis per squalifica, ma chi li sostituirà sicuramente farà bene».

Esordiente

Nel Latte Dolce potrebbe esordire il nuovo acquisto Teddy Johnson, centrocampista. Non ci sarà Aru, uscito per infortunio nella partita col Budoni.

