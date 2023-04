La Cos capitola a Sorrento 

Sorrento 2

Cos 1

Sorrento (4-3-3) : Del Sorbo, Carotenuto, Cacace, Fusco, Todisco, Herrera (44’ st Bisceglia), La Monica, Erradi (20’ st Cuccurullo), Scala (34’ st Maresca), Petito, Badje (38’ st Simonetti). In panchina Cervellera, Tufano, Selvaggio, Gaetani, Gargiulo. Allenatore Maiuri.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Zoppi (40’ st Laconi), Derbali, Zanoni, Balbo, Cadau (5’ st Nurchi), Ladu, Piredda, Demontis, Mancosu (32’ st Villa), De Mutiis (5’ st Cossu). In panchina De Luca, Loi, Manca, Vesi, Piroddi, Laconi. Allenatore Loi.

Arbitro : Sassano di Padova.

Reti : 24’ pt Scala, 2’ st Erradi, 10’ st Ladu.

Note : ammoniti Balbo, Ladu, Herrera, Zoppi, Villa; recupero 3’ pt e 6’ st.

Sorrento. Si ferma a cinque la serie utile di risultati della Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi, pur sconfitta, esce a testa alta dal campo della capolista Sorrento.

La cronaca

Pronti via e Maurizio Floris deve sventare in angolo una deviazione ravvicinata di Scala. Al 21’ punizione di Piredda, Mancosu calcia: palla sull’esterno della rete. Al 22’ Scala da buona posizione spara alto. È il preludio al gol che arriva 2 minuti più tardi: dopo un batti e ribatti in area, Floris respinge corto e Scala deposita in rete. Al 43’ doppio intervento di Floris, prima su Erradi e poi su La Monica.

Subito in avvio di ripresa il raddoppio del Sorrento: cross rasoterra di Scala dalla sinistra, Petito devia, Floris respinge, tap-in di Erradi. La Cos non si scoraggia e al 10’ accorcia le distanze con un eurogol di Ladu da 25 metri. All’11’ botta di Petito verso l’incrocio, Floris vola e salva. Al 22’ Petito da pochi passi non trova lo specchio. Al 31’ Mancosu smarca Cossu che calcia alle stelle. Al 43’ Ladu devia di testa, palla di poco sul fondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata