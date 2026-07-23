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Serie D.
24 luglio 2026 alle 00:26

La Cos cambia il capitano: Floris saluta 

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Dopo 5 stagioni alla corte di Francesco Loi, saluta la Costa Orientale Sarda il centrocampista e capitano Mattia Floris. Arrivato a Muravera nell’estate del 2021 dal Lanusei, ha giocato poi con la Cos (dopo il cambio di denominazione) per quattro campionati, tutti in Serie D. Con la maglia gialloblù ha collezionato oltre 100 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 11 reti e diventando negli anni un autentico punto di riferimento, dentro e fuori dallo spogliatoio.

Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore, che ha parlato di 5 anni intensi, vissuti al massimo e conditi sia da momenti difficili che da grandissime gioie. Per lui è arrivato il momento di fare scelte diverse, lasciando la Cos dopo aver dato tutto per la maglia con cui ha indossato anche la fascia da capitano. Giocherà a Tertenia, squadra del suo paese, sullo stesso campo, l’Is Arranas, dove ha giocato la Cos fino alla scorsa stagione.

Le novità

La squadra di Loi giocherà la prossima stagione a Bari Sardo. L’inizio della preparazione è previsto per i primi di agosto, mentre il campionato prenderà il via il 6 settembre. Prima ci sarà la Coppa Italia. La società si è rinforzata con gli arrivi dell’italo-brasiliano Alfredo Martins, ex Lanusei con un passato tra San Paolo e Portogallo, della punta Alessio Cargiolli dall’Alessandria, dell’ex Tempio e giovanili di Bologna e Genoa Stefan Dimitrijević e del centrocampista Enzo Ponzo, ex Carbonia. Già pronti altri colpi, che per il momento non vengono annunciati ma che dovrebbero completare la rosa nelle prossime settimane di mercato.

Tante le conferme dopo una stagione esaltante: Alessio Murgia, Andrea Feola, Andrea Demontis, Lorenzo Cogotti, Tommaso Spanu, Michele Demurtas, Alessio Rossi, Sergio Nurchi, Antonio Demarcus, Francesco Intinacelli, Leonardo Xaxa, Ettore Loddo, Tommaso Cabiddu, Christian Arboleda, Nacho Prieto, Walter Anedda e Francesco Cutrona. Un gruppo che la società ha voluto mantenere quasi intatto per ripartire con ambizione dalle certezze della positiva ultima annata.

La decisione

Intanto, dopo i recenti tragici fatti accaduti a Bari Sardo, la società ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’Open Day in programma il 30 luglio. «Il club si unisce con profondo cordoglio al dolore della famiglia Concas e dell’intera comunità di Bari Sardo, esprimendo la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza», l’annuncio.

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