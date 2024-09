La cos cade con l’anzio in 10 uomini 

Cos 1

Anzio 2

Cos (4-3-3) : Xaxa, Piredda, (28’ pt Santoro), Severgnini, Piseddu (38’ st Boi), Demontis, Ladu, Aloia, Loi, Morlando (9’ st Caferri), Derbali, Mattia Floris. In panchina Maurizio Floris, Boi, Cabiddu, Loi, Gurzeni, Caferri, Rarinca, Mesina. Allenatore Antonio Carta.

Anzio Calcio (4-4-2) : Perna, Fusco (29’ st Bartolotta), Buatti, Falasca, Di Mino (46’ st Di Marino), Costa, Paglia, Galati, Maini, Bertucci (22’ st Bartolocci), Sirignano. In panchina Testagrossa, De Maio, Falconio. Allenatore Mario Guida.

Arbitro : Samuel Dania di Milano.

Reti : pt 33’ Di Mino; 39’ Mattia Floris; st 33’ Sirignano.

Note : espulso Costa al 36’ pt; ammoniti Derbali, Ladu, Servegnini; angoli 4 a 3 per la Cos; recupero 2’ pt e 4’ st.

Tertenia. Prima sconfitta stagionale per la Costa Orientale Sarda, caduta contro un Anzio cinico e con dieci uomini per più di un tempo. La squadra di Francesco Loi disputa un grande primo tempo ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti al primo vero affondo con Di Mino al 33’. Poco dopo l’espulsione di Costa per i laziali e Cos che sfrutta subito la superiorità numerica trovando il pareggio con Mattia Floris al 39’. Nella ripresa però arrivala beffa.

Nel primo tempo, all’8’ cross di Demontis dalla destra, deviazione aerea di Floris, Perna manda in angolo. La Cos mette alle corde l’avversario che però al 33’ passa in vantaggio su una ripartenza: Di Mino supera in velocità Servignini e trafigge Xaxa. Al 35’ punizione di Ladu, Perna in tuffo si oppone. Un minuto dopo i laziali restano in dieci uomini per l’espulsione di Costa per un brutto fallo su Ladu. Ne approfittano subito i gialloblù, che al 39’ pareggiano con Mattia Floris su assist di Ladu.

Nella ripresa Cos subito pericolosa con Ladu, Loi e Santoro ma la retroguardia laziale si salva. Al 7’ Xaxa è attento su conclusione di Di Mino. Al 16’ occasionissima per la squadra di casa con Demontis che da buona posizione non trova lo specchio. Al 33’ su azione d’angolo l’Anzio si riporta in vantaggio grazie a Sirignano, che risolve un batti e ribatti in area. La formazione di casa chiude all’attacco alla ricerca del terzo pareggio ma il risultato non cambia. Nel prossimo turno gli uomini di Francesco Loi giocheranno in trasferta il derby contro l’Ilvamaddalena.

